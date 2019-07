"No hay un puto peso": Nelson Pizarro deja la presidencia ejecutiva de Codelco y ya fue designado su reemplazante

Sin duda será recordado, aparte de su gestión, por su estilo para hacer declaraciones. El directorio de Codelco anunció este viernes la salida del actual presidente ejecutivo de la empresa, Nelson Pizarro Contador, quien estará en su puesto hasta el 1 de septiembre.

El cargo ya tiene nuevo titular, porque la instancia de la compañía estatal confirmó qie desde dicha fecha será reemplazado por el actual vicepresidente de Operaciones Sur, Octavio Araneda Osés.

A través de un comunicado la cuprífera señaló que "se evaluó a distintos candidatos internos y externos, acompañado por un consultor" para finalmente, y de manera unánime, designar a Araneda Osés.

"El directorio valoró en Octavio Araneda sus competencias técnicas, conocimiento de la industria, capacidad de liderazgo, su fortaleza en la conformación de equipos, la interacción con distintas instancias del gobierno corporativo y sus 33 años de experiencia en esta empresa, donde se ha desempeñado como gerente de diferentes áreas y como vicepresidente de Operaciones Norte y Sur", dice el comunicado de la estatal. También reconoció y agradeció la gestión de Pizarro que completará cinco años en el cargo.

Episodios polémicos

El ejecutivo será recordado por sus particulares frases, una de ellas la que se hizo más popular y que expresó en 2016 cuando, a raíz de la delicada situación económica por la que atravesaba la empresa debido al bajo precio del cobre, expresó en un seminario de minería que "no hay plata, no hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso".

La más reciente polémica, y que lo enfrentó directamente con el Gobierno, sucedió en abril pasado, cuando en el marco de la gira presidencial a China, criticó que no se invitara a algún representante de compañía. “Y alguien me decía, ‘¿y en este viaje a China de nuestras autoridades está Codelco?’ ¿Cómo se puede ir a China, que es el principal comprador de cobre sin Codelco presente”, expresó en una charla.

Bajo su gestión fue que también la cuprífera se enfrentó a la Contraloría, quien emitió un crítico informe de la gestión al interior de la firma, acusando irregularidades en licitaciones y afirmando que algunas decisiones debían pasar por su visto bueno, situación que fue objetada por esta no reconociendo atribuciones fiscalizadoras al organismo, asunto que terminó en tribunales.