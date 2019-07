¿Pensando en renovar el celular? 5 claves para elegir un buen smartphone sin gastar de más

¿Cuántos smartphones se ha comprado en su vida? ¿Y cuántas veces dudó a la hora de elegir el teléfono inteligente que mejor se ajustara a sus expectativas? Ante una variedad prácticamente infinita de smartphones disponibles hoy a la venta en nuestro país, no son pocos los que se sienten perdidos a la hora de elegir entre productos que, a primera vista, se ven iguales.

Por no contar con información clara sobre las características que separan a un teléfono de otro, muchas personas basan su compra simplemente en el precio, en la recomendación del vendedor, o en la publicidad del momento, compra que se traduce luego en frustración por gastar dinero en un smartphone que no era el que esperaban.

Los teléfonos inteligentes no son baratos, así que vale la pena invertir algo de tiempo para investigar primero cuál es la mejor opción disponible. En ese sentido, la gama media está enfocada en ofrecer características y prestaciones más avanzadas, pero a un precio accesible.

A continuación van algunos detalles clave que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de gama media de buena calidad, sin descuidar el bolsillo, según la emoresa de microprocesadores para dispositivos móviles MediaTek:

Procesador:

El rendimiento del teléfono dependerá del procesador, el llamado corazón o cerebro del equipo. La velocidad en la que el chip procesa una acción depende de una cantidad de factores, como la cantidad de núcleos. Los núcleos del procesador distribuyen el trabajo que se ejecuta cuando usted usa su smartphone: si uno de los núcleos recibe más acciones de las que puede procesar, se derivarán a otro núcleo, a fin de que el smartphone siga funcionando como si nada.

Por otro lado, la frecuencia del reloj, que se mide en GHz (gigahertz), es otro factor importante para determinar la velocidad del procesador. Cuanto mayor sea la velocidad de reloj, más cantidad de operaciones por segundo podrá ejecutar el smartphone.

Un procesador de cuatro núcleos, operando a una frecuencia de 1,2 GHz cada uno, ofrecerá un rendimiento más que aceptable, siempre dependiendo de la intensidad de uso que le dé a tu teléfono.

Memoria:

La cantidad de memoria RAM que use tu smartphone dependerá totalmente del tipo de aplicaciones que use. Si le gusta usar Instagram y Facebook, pero no mucho más, usará sólo un poco más de 1 GB de RAM. Si lo quiere usar para jugar, necesitará 2 GB.

Para un uso intermedio a intensivo, lo ideal es pensar como mínimo en 2 GB de RAM, e idealmente en 4 GB, espacio más que suficiente que ya presentan la mayoría de los equipos de gama media.

Batería:

Como en el punto anterior, la autonomía del teléfono dependerá del uso. Para quienes le destinen un uso intensivo, es ideal inclinarse por equipos con una batería de mayor tamaño, y por modelos que incluyan herramientas de optimización de la batería. También es importante verificar que el equipo incluya el “modo ahorro”.

Otro elemento importante para quienes no se despeguen de su teléfono, es chequear que el aparato cuente con la tecnología "carga rápida", que permite multiplicar la velocidad de carga respecto de la convencional.

Cámara:

Para una resolución aceptable, elija una cámara de al menos 12 megapíxeles. Más allá de esa resolución, las fotos se harán innecesariamente pesadas.

En la gama media, hoy es tendencia la doble cámara: éstas integran dos sensores que llevan adelante diferentes tareas, consiguiendo así mejores resultados, por lo que, si le gusta la fotografía, MediaTek le recomienda equipos con esta característica.

¿Qué otros elementos debería tener en cuenta? Por un lado, la apertura, que se indica con un número decimal tras la letra f, le indicará si la cámara es capaz de captar mucha o poca luz: cuanto menor sea el número, más luz podrá captar. Por otro lado, consulte la calidad del estabilizador óptico de imagen (OIS), que se encarga de corregir los movimientos de la mano al tomar la foto, útil para ofrecer una foto mucho más nítida.

Pantalla:

La pantalla es otro aspecto muy relevante a la hora de comprar un smartphone. Por un lado está el tamaño, y esto dependerá del gusto de cada uno. Por lo general, los equipos tienden a tener pantallas que superan las 5 pulgadas.

En cuanto a la definición, la resolución mínima que debería buscar es un full HD (1920 x 1080), que ofrece un buen tratamiento de los colores y una buena experiencia de contenidos. Para los más exigentes, existen equipos con Quad HD y 4K, aunque la selección de teléfonos que la ofrecen es mucho menor, y a precios más elevados.

Por último, el tipo de panel puede ser LCD, u OLED. Esta última opción ofrece mayor contraste y brillo, con lo cual se está instalando como la opción favorita de los fabricantes y de los usuarios también.