Venezolana que perdió a su bebé en Tacna: "No me querían atender por no tener seguro"

Dileimy del Valle Bracho perdió a su bebé en gestación mientras esperaba que se aprobara su visa para entrar a Chile desde Perú. Por ello, la mujer venezolana denunció el grave hecho, indicando quienes serían los culpables por esta tragedia.

Y es que según su testimonio, el consulado chileno no le puso urgencia a su documentación. Pese a conocer el estado en el que ella se encontraba.

El crudo relato de Dileimy del Valle Bracho

En entrevista con Radio ADN, la mujer comentó que empezó a sentirse mal el miércoles. "Con dolor y sangrado profundo", afirmó.

"Estaba a las afueras del consulado y con dolor fuerte. Por lo que mi esposo me retiró del lugar. Anterior a eso había ido a la Cruz Roja del consulado y ahí me dieron una hoja, la cual tenía que traer al hospital para que me atendieran", dijo.

"Pero la hoja no me sirvió de nada. Fue en vano porque acá me dijeron que esa hoja no me cubría nada, que tenia que pagar todo. En el hospital manifesté mi situación; que era venezolana; que venía luchando por una visa y que no tenia nada. Me tocó luchar porque al principio no me querían atender por no tener el seguro", aseguró Dileimy del Valle.

Finalmente, a la mujer se le produjo un aborto durante la noche del viernes 12 de julio, situación que provocó las críticas al consulado chileno por no darle prioridad a una persona que tenía en curso un embarazo de alto riesgo.