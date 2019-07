A pesar de 85 procesos de sanción: descartan fin de concesión a Essal en Osorno

El superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, explicó que actualmente no se estudia terminar con la concesión de Essal en Osorno, debido a que esta decisión es la última ante una cadena de incumplimientos.

“Con respecto a la sanción hemos dicho que cada incumplimiento, cada falla, tiene distintos niveles; hay gravísimas, graves, moderadas y efectivamente esta es una falta gravísisma", dijo la autoridad.

"Nuestra legislación lo que nos permite es un monto límite de 600 millones que se hablado. Ahora está en investigación porque también pueden haber otros incumplimientos que podrían ser sujetos de sanción pero estamos investigando, esperamos una semana más debería concluir esa investigación y definir el monto exacto”, señaló con respecto a posibles sanciones.

En tanto sobre la posibilidad de finalizar la concesión de Essal explicó que esta medida es el último eslabón de la cadena. “La caducidad se produce cuando la empresa no responde a las sanciones de la Siss. Cuando hay un problema, la Siss oficia y sanciona para que se corrija ese problema, si la empresa no lo corrige y sigue reiterando las multas crecen, se sigue sancionando, porque la búsqueda de la Siss es que se solucionen los problemas. Por lo tanto, tiene que haber una gradualidad de incumplimientos para que pueda terminar en una caducidad”, precisó.

Desde 2014, a la empresa se le han iniciado 85 procesos de sanción, que alcanzan los $3500 millones de pesos. Sin embargo, Rivas explicó que “con los antecedentes no sería suficiente, la caducidad no es a una empresa, se hace por concesión. Essal tiene concesión en Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno, entonces aquí tendría que hablarse de la concesión de Osorno y en particular del servicio de agua potable”.