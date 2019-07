Indicaciones con acuerdo... parcial: avance de reforma previsional queda en suspenso luego de que solo la DC confirmara visto bueno a cambios

Estaba todo listo… o casi. Finalmente el Gobierno presentó nuevas indicaciones a su trabada reforma de las pensiones, pero del visto bueno de casi toda la oposición, nuevamente solo la Democracia Cristiana estaría apoyando.

Lo que finalmente se propuso por parte del Ejecutivo es crear el ente público autónomo que recuerda al propuesto por la ex presidenta Bachelet, denominado Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (Cass) que tendrá rango constitucional y que, aparte de administrar indirectamente el 4% de propiedad individual ( Ahorro Previsional Adiciona, APA), tambiñen se busca encargarle gestionar directamente los nuevos seguros solidarios, y los actuales fondo para educación previsional y el seguro de la Ley Sanna, radicados hoy en otros servicios, llamándose Programa de Seguros Sociales Solidarios (PSSS).

Este eventual acuerdo sumaba, aparte de la DC, al Partido Radical, Socialista y Partido por la Democracia (PPD), pero durante esta jornada esto comenzó a hacer agua. En declaraciones a la prensa el diputado falangista Gabriel Silber afirmaba que el pacto con el gobierno los incluía a todos, pero el PPD salió a desmentir aquello y a poner sus aprensiones sobre la mesa.

Este miércoles el el diputado de esa colectividad, Tucapel Jiménez afirmó que “ni siquiera hemos recibido las indicaciones oficialmente", añadiendo que "conmigo no ha conversado nadie".

Añadió que “en el borrador que vi no viene algo fundamental, que es subir la solidaridad, que no exista solo ese 0,2, sino que haya un guarismo mucho mayor". En cuanto a la administración del 4% adicional, expresó que "no sabemos si este famoso ente público va a tener la facultad de invertir directamente o va a licitarse. Si se va a licitar será más de lo mismo”.

Desde el PS la situación no es diferente. El jefe de la Bancada socialista, Manuel Monsalve, expresó que "es imposible que tengamos acuerdo sobre algo que desconocemos", explicando que con el diputado Silber habían acordado informar en conjunto algo al respecto, pero con las indicaciones en la mano, lo que no aconteció.

"Nos íbamos a referir al contenido, que obviamente si recogía los planteamientos, íbamos a tener una opinión favorable, pero eso no ha podido ser porque no está el texto final de la indicación", declaró.

El panorama no está claro, ya que la presidenta de la Comisión de Trabajo Gael Yeomans (de Partido Comunes, que no es parte de este virtual acuerdo), instancia que tenía que revisar las indicaciones del Gobierno a la reforma, expresó mediante su Twitter que la sesión tuvo que ser postergada.