“A mí no se me ha perdido mi pareja": la fuerte discusión entre Jorge Hans y Luis Petersen en "Mentiras Verdaderas"

El caso de Fernanda Maciel sigue repercutiendo en los medios y copando sus pautas. Así lo demostró anoche "Mentiras Verdaderas", donde se enfrentaron Jorge Hans y Luis Petersen en una fuerte discusión.

Todo sucedió cuando Petersen y el panel, entre ellos Jorge Hans, debatían sobre la posibilidad de que Felipe Rojas esté encubriendo a otros sospechosos. Ahí, el ex de Maciel recordó cuando surgieron dudas respecto a él.

"¿Por qué yo no participaba (en la investigación)? Porque yo no era cónyuge, no tenía derecho a nada. Si iba con un abogado no me iban a tomar en cuenta porque yo supuestamente era el sospechoso número uno, por ser la pareja, como lo habló usted varias veces, don Jorge Hans, que me atacó varias veces en medios de televisión. ¿Se acuerda o no?”, dijo Luis Petersen.

De inmediato el periodista salió a defenderse. “No me acuerdo haberte atacado”, dijo Jorge Hans.

“Habló, especuló mucho… que yo como taxista, que por mi forma de vivir, que la forma de vestirme… fueron miles de cosas las que usted planteó. Que a lo mejor estaba metido en el lado del narcotráfico “, añadió Petersen, notoriamente molesto.

“¿Y no te parece lógico?”, replicaba el panelista de "Mentiras Verdaderas".

“Eso no significa que todo parezca lógico, la forma en yo que viva o deje de vivir, porque yo tampoco sé cómo usted vive en su casa (…) A mí me gustan las comodidades, para eso me saco la cresta”, explicó el joven- Pero fue ahí donde Jorge Hans tiró una frase que no fue muy bien recibida en redes sociales.

“A mí no se me ha perdido mi pareja ni estoy involucrado en un caso como el tuyo”, dijo.

"Ojalá nunca se le pierda, porque vas a saber lo que es estar en los zapatos de uno. Hablar no cuesta nada”, sentenció Petersen.

Acá te mostramos la dura pelea entre Petersen y Jorge Hans