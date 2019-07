Amplían plazo hasta el 22 de octubre: Gobierno otorga más tiempo para regularización extraordinaria de visas

El gobierno anunció que el plazo para la regularización extraordinaria de migrantes, la cual terminaba a las 23:59 del lunes 22 de julio, se extendió por 90 días más, quedando fijada la fecha límite para el martes 22 de octubre de este año.

Así lo confirmó el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, quien durante esta tarde se reunió con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y líderes de distintas comunidades migrantes, instancia en la cual les anunció la extensión del plazo.

Tras ello, Bellolio afirmó que la decisión se tomó "para incentivar el estampado de las visas y dado que en algunos casos, no por responsabilidad del migrante, sino porque no han enviado desde sus gobiernos respectivos los certificados de antecedentes; o por las cerca de 10 mil personas que solicitaron su cita y están esperando ser atendidos".

"Nosotros queremos dar la oportunidad para que todo extranjero que se le otorgó su visa, que se inscribió en la regularización, que por factores externos no ha podido hacerlos, solicite su cita y vaya a estampar", agregó la autoridad.

En esa línea, Bellolio explicó que "de los que efectivamente se les otorgó la visa y no han ido a estampar, tenemos cerca de 9 mil solicitando cita, al igual que los chilenos, también están todos solicitando a última hora, nosotros vamos a tener la capacidad de atenderlos a todo".

"Tenemos cerca de unas 3 mil a 4 mil personas que salieron del país por distintas razones, por lo tanto no van a ir a estampar su visa. Tenemos algunos casos que estamos esperando el certificado de antecedentes del país de origen, como en el caso particular de Haití, aún quedan solo 4.700 certificado de antecedentes que no hemos recibido de las cerca de 45 mil", añadió Bellolio.

Por lo anterior, el jefe de Extranjería aseguró que "no queremos dejar fuera a estas 4.700 personas que, por razones que no están bajo su control, no han podido ir a estampar y esperamos que en estos próximos 90 días lo puedan hacer. Aún hay un poco más de 20 mil personas que no han solicitado su cita para ir a estampar y esperamos que lo puedan hacer con este nuevo plazo".

"El objetivo del Ejecutivo siempre ha sido la regularidad, que es ayudar a las personas a que tengan su documentación, tengan su carné de identidad y se puedan insertar fácilmente en la sociedad chilena", concluyó Álvaro Bellolio.

Así, con la extensión del plazo se verán beneficiados los migrantes que ya se les aprobó la visa pero no han ido a estampar, quienes están esperando que sus respectivos gobiernos envíen los certificados de antecedentes y los extranjeros que se inscribieron en el proceso pero aún no solicitan cita para su regularización. Además, se confirmó que se han rechazado 5 mil solicitudes.