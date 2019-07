Ministerio de Salud extiende en un mes Alerta Sanitaria por emergencia del agua potable en Osorno

Este sábado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich se trasladó hasta Osorno para conocer el estado de la emergencia, debido al corte de agua producido hace diez días. La autoridad sanitaria participó del Comité Operativo de Emergencia (COE), donde se entregó un balance de la situación.

La autoridad de Salud, anunció que se extenderá la Alerta Sanitaria en la zona, la que se encontrará vigente por un mes más, esto significará que se desarrollarán dos líneas de acción: La epidemiológica con el control de las enfermedades digestivas y la activación de un operativo de salud mental para apoyar a la población que ha sido afectada por la emergencia.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó su conformidad por las acciones tomadas “las cosas se han hecho bastante bien para las dificultades que la situación representaba. Esto se evidencia, a que no ha habido un aumento en las infecciones intestinales”. Esto se logró debido a que se pudo mantener un flujo de agua apta para el consumo, a través de estanques, camiones aljibes para toda la población sin que tuvieran que consumir agua riesgosa”.

Ministerio de Salud

"Nos damos por satisfechos por la calidad del agua"

“Nos damos por satisfechos como Ministerio de Salud por la calidad del agua que se ha logrado y de las consecuencias que esta crisis que nos tocó para la salud de la población, tengo que destacar que debemos mantener una vigilancia preventiva más prolongada”, agregó.

Con respecto al impacto que ha tenido el corte de agua en la red asistencia indicó que “ha sido bastante menor, el Hospital de Osorno ha debido disminuir aproximadamente en 20 camas, pero se ha mantenido con una ocupación menor al 75%, los pacientes de urgencia que no han podido esperar han debido trasladarse al Hospital de Purranque”.

En la oportunidad destacó la labor de la Seremi de Salud, “ha sido un trabajo potente, ha significado una vigilancia continua de la calidad del agua que se está produciendo, tenemos más de 1.356 muestras tomadas en este período de las cuales 700 corresponden a agua y en los tres últimos días el agua ha estado sobre la norma y no ha mostrado restos de hidrocarburos o metales pesados, se encuentran con un Ph normal”.

No hay aumento de hepatitis A

El ministro Mañalich descartó un aumento de hepatitis en la zona: “Uno de los indicadores más frecuentes cuando hay una interrupción del agua y la gente comienza a tomar agua de mala calidad, cosa que no ha ocurrido en Osorno, es un aumento de infección por el virus de la hepatitis A. Como hemos constatado hoy la incidencia de esta condición en la región y en la ciudad de Osorno en particular es muy baja. No hay una presencia importante del virus dando vuelta”. Indicó que no es prudente comenzar una vacunación por hepatitis.

También señaló que es fundamental dar tranquilidad y que las personas de a poco irán restableciendo las confianzas, pero que es un proceso individual.