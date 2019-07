Conteo parcial de la consulta nacional: El 64% de los profesores votó por deponer el paro

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, informó este lunes que el paro docente se depuso luego que el conteo parcial de la votación nacional realizada durante esta jornada más del 60% se inclinara por finalizar el paro.

De acuerdo a los datos entregados -pasadas las 19:30 horas- 11.114 votos (64,68% los docentes) apoyaron la opción de bajar el paro, mientras que la opción de seguir con la paralización de actividades solo llegaba a las 6.070 preferencias (35,32%).

Según el secretario del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, hay una “clara tendencia” por no continuar movilizados, precisando que los sufragios corresponden a 159 comunas de 346.

Por su parte, el timonel de los docentes manifestó que las cifras no son “un resultado definitivo, y no lo consideraremos definitivo hasta que tengamos escrutados todos los votos, por respeto a nuestros colegas. Hay mucha gente que no está en sus regiones y esta vez no se permitió votar fuera de la comuna donde el profesor trabaja”.

Cabe mencionar que esta nueva consulta los votantes tuvieron que decidir entre dos opciones: "Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio" o "seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido".

Noticia en desarrollo