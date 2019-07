El paso a paso de una fallida donación: ¿Qué ocurrió realmente con el proceso?

Un reclamo por redes sociales y una contradicción de medidas son algunas de las situaciones que fueron manifestadas tras la donación "fallida" de la totalidad de los órganos de un joven fallecido en Temuco. A continuación les presentamos la cronología vivida durante las últimas horas, la cual demuestra por sí sola cómo fueron los procedimientos en búsqueda de poder lograr la donación.

1) "Un doble dolor"

Este sábado a las 22:46 horas, una madre desesperada que perdió a su hijo denunció que a pesar de que este era donador de órganos, estos no pudieron ser transportados para llegar finalmente a un receptor. El motivo fue, supuestamente, porque no había disponibilidad de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) que pudiera realizar el envío. En la publicación realizada a través de twitter, la mujer asegura que esperaban una respuesta desde las 14:45 horas de la tarde.

@sebastianpinera @jmanalich hoy falleció mi hijo Joaquin, como familia decidimos donar sus órganos, pero… no hay disponibilidad avión Fach para trasladar sus órganos desde Temuco. Se perderán corazón, hígado y pulmones sanos, compatibles!!! Esperamos respuesta desde 14:45 hrs — Marcela Palma (@Marcela11496989) July 21, 2019

En la publicación, además, etiquetó al presidente de la república, Sebastián Piñera y al Ministro de Salud Jaime Mañalich. Este último terminó respondiendo desde su propio twitter, aceptando la culpabilidad en el aspecto de que Chile es un país "centralista".

Es evidente que el actual centralismo no es adecuado para trasplante de órganos. Me declaro firmemente partidario de crear una Unidad de Trasplante multiorgánico en Temuco. — Jaime Mañalich (@jmanalich) July 21, 2019

2)Aclaraciones desde la Fach

Luego de las polémicas declaraciones presentadas por la familia del joven y el revuelo que ha significado el caso en redes sociales, cuando ya eran las 11:17 AM del día de hoy, la Fach se manifestó a través de sus redes sociales, asegurando con un comunicado que la situación no fue como la plantearon, ya que ellos contaron con la disponibilidad inmediata de un avión para el traslado. En el documento, además, detallan el hecho de que ellos fueron notificados el mismo día sábado 20 de julio a las 22:41 hrs. Sin embargo, a las 23:21 hrs aproximadamente, desde el Minsal se les vuelve a llamar, pero esta vez con el fin de cancelar el esperado vuelo. Dadas las instrucciones del ministerio, la Fach finalmente terminó cumpliendo las ordenes.

🔵 Comunicado de prensa: "Aclaración traslado de órganos" pic.twitter.com/GFzbkT7MIH — Fuerza Aérea_ Chile (@FACh_Chile) July 22, 2019

3)El ministro da la cara

Luego de las declaraciones de la Fach, el ministro de salud, Jaime Mañalich, durante el transcurso del día debió salir a prestar las declaraciones correspondientes. Ante esto contó que a las 16 horas del día sábado ya tenían conocimiento de la situación, pero el problema fue un tema de "logística", ya que en todo momento se siguieron los protocolos correspondientes para lograr concretar el traslado.

"La logística o el sistema para generar un transplante en Chile y en cualquier parte del mundo es bastante complejo(…)se realizó el protocolo habitual de llamados que tiene el ministerio, que primero nos comunicamos con las empresas privadas, en seguida carabineros que siempre ha sido muy generosos y después la Fach", señaló. Esto puede explicar la demora en cuanto a verificar la disponibilidad del avión en la Fach, ya que en primer lugar se verificó desde las dos primeras opciones, las cuales no tenían disponibilidad en ese momento. Al cerrarse las puertas, la última opción de la lista es la Fach, quienes fueron notificados más de seis horas después de que desde el Minsal supieran que se necesitaba el transporte.

Con respecto a la cancelación del avión, el ministro explicó que se debió a la complejidad del caso "en el caso de un corazón, pulmón o hígado, no puede pasar más de tres horas de espera desde que es extraído, de lo contrario el órganos no servirá (…)La Fach dijo que tenía disponibilidad, aproximadamente, para una hora y media después y en ese momento cuando yo llamé a la Clínica Alemana de Temuco, para avisar de esta posibilidad, yo llamé personalmente al médico de turno, el Dr. Peña y el me manifestó que ya no se podía demorar la situación, porque el paciente ya había entrado a pabellón para la extracción de los dos riñones".

De igual manera, Mañalich llamó a no perder la calma, ya que como país "nosotros tenemos un 7% de pérdidas de donación de órganos por temas logísticos, ese número se compara relativamente bien con las cifras internacionales, en España que tienen el mejor centro de trasplantes de órganos es de un 4%".