¿Negligencia?: médicos del Hospital San Borja y Talagante en la mira por muerte de recién nacido

La Fiscalía Centro-Norte investiga un presunto cuasidelito de homicidio por parte de médicos del Hospital de Talagante y Hospital San Borja. El motivo sería la muerte de un recién nacido a causa de negligencia.

Daniella Romero, fue sometida a cesárea en noviembre de 2016 para traer al mundo a su segundo hijo. La cesárea programada habría salido bien según el equipo que la atendió en el Hospital de Talagante dijo a Cooperativa. Aunque la madre notaba que su hijo respiraba con dificultad, problema que continuaría por las siguientes semanas.

El bebé no mejoraba

El 17 de diciembre, tras acudir a distintos recintos de salud, llegó de madrugada hasta la urgencia del Hospital San Borja, de Santiago. A pesar de los medicamentos recetados, el bebé no mejoraba.

En el recinto capitalino le insistieron que lo que el bebé sufría eran cólicos. Se supone que en cosa de días debía mejorar. Sin embargo la mañana del lunes 19 de diciembre de 2016, el menor falleció en los brazos de su madre.

A raíz de esto, Daniella inició las acciones para que se investigara la muerte de su hijo. Se objetivo era evaluar la responsabilidad por parte de su ginecólogo, el pediatra que recibió a Javier, quien además es el director del Hospital de Talagante. Lo mismo con al médico y el equipo que la atendió en el Hospital San Borja.

"Noté que el niño respiraba mal, el pediatra me dijo que era normal, porque era recién nacido. Un día sábado decidí llevar al niño a la urgencia porque se quejaba mucho, se ponía morado. En el Hospital San Borja este médico me dijo en tono de burla de que yo era alaraca (sic), no quiso tomarle ningún exámen y el lunes en la mañana no alcancé a llevarlo al médico porque cuando lo estaba arreglando el niño falleció en mis brazos", dijo la mujer.

Acciones legales contra hospital

Desde el Hospital San Borja, sin embargo, se descartaron. Detallaron que el cuestionado doctor no trabaja en el recinto hace más de un año y medio.

Desde el recinto médico de Talagante, en tanto, se defendieron y aseguraron que las auditorías no arrojaron negligencias, como lo manifestó la subdirectora médica (s), Karina Robles.

"Durante la hospitalización y hasta el alta el recién nacido no evidenció ningún problema médico. En la auditoria sale que todo se realizó según protocolo. En el parto salió con un tipo de meconio, nos muestra una situación intrauterina y el recién nacido salió bien, sin alteraciones clínicas", dijo Robles.