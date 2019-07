Dudas en $38 millones gastados: Contraloría de Valparaíso detecta irregularidades en Seremi de Gobierno

La Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de reparos y malas prácticas al interior de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Gobierno de Valparaíso. Esta es liderada por Leslie Briones y se reveló por medio de una auditoría consignada en el Informe Final 166-19.

Según el portal Puranoticia.cl se trata de distintas irregularidades. Bienes no asignados; ausencia de hojas murales; circulación de vehículo fiscal en días u horas inhábiles; resoluciones exentas que ordenan trabajos extraordinarios; conciliaciones bancarias; atrasos e inasistencias no justificadas.

Según el reporte, se comprobó que la Subsecretaría General de Gobierno pagó, durante el año 2018, la suma de $38.634.276 por concepto de personas contratadas a honorarios. No obstante, los informes de actividades, adjuntos a los comprobantes de pago y los antecedentes proporcionados, no permiten acreditar que dichos servicios hayan sido efectivamente prestados.

Formalización en Contraloría

A raíz de esta vulneración a dos artículos de una resolución de Contraloría, se procederá a formular el reparo por el monto indicado, dice el informe.

Dicha fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría a la suficiencia de los controles administrativos aplicados por la Seremi de Gobierno de Valparaíso. Además de efectuar un examen de cuentas a los gastos de contrataciones a honorarios pagados por la Subsecretaría General de Gobierno. Estos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018.

Defensa de la Seremi de Valparaíso

La Seremi de Gobierno le respondió a Contraloría. Por este punto en específico se justificaron aludiendo a que eran ex prestadores a honorarios. Por esta razón, al revisar los computadores, no se encontró información de los servicios contratados.

Pero eso no es suficiente. Ya que la Seremi reconoce que no existe información que respalde las tareas efectuadas. Tampoco indica acciones ni controles a realizar en futuras contrataciones. Por ello y teniendo presente que no se han aportado nuevos antecedentes que permitan acreditar la efectiva prestación de los servicios pagados, se mantiene la observación, por lo que Contraloría formulará el reparo respectivo por un monto de $38.634.276.