Licencias médicas compin: "Los usuarios no fueron afectados por este retraso"

Según un informe hecho por la contraloría, desde la Comisión de Medicina Preventiva y de invalidez (Compin)tenían pendiente el pago de 315.637 licencias médicas desde 2007 hasta 2018. Las cifras, fueron verificadas el 14 de diciembre de 2018 y publicadas en Julio del presente año, por lo que el informe no cuenta con una actualización de la cantidad de licencias no pagadas en 2019.

Tras las dudas sobre a qué se debió esa gran acumulación de licencias sin pagar, desde Publimetro hablamos con la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien señaló que este problema habría sido provocado por una serie de factores. "Cuando nosotros llegamos al gobierno en marzo del año pasado, el número de licencias atrasadas era mucho mayor que este minuto y por eso es que en mayo comenzamos con un proceso de modernización. Aquí varias son las causas de esto, primero que nada, es que se ha duplicado el número de licencias médicas en los últimos años, la gestión se ha venido haciendo de la misma manera y por eso nos pareció fundamental hacer un cambio rotundo", señaló.

También señaló que un porcentaje de las licencias médicas que no habrían sido pagadas, se debe a que no se envió al Compin los documentos correspondientes para poder realizar la gestión. "Muchas veces se atrasan estos documentos el pago, porque el empleador tiene que enviar el contrato de trabajo y tiene que enviar las cotizaciones. Si el empleador no hace llegar esta información, la licencia no puede seguir su curso", explica.

¿Cuántas personas fueron afectadas?

Según explica Daza, las licencias sin pagar que detectó contraloría, en su mayoría no afectaron el pago a la persona en sí. "Es importante destacar que de esas licencias el 99,8% corresponde a licencias de reembolso, que son licencias de funcionarios públicos. Es decir, todos ellos reciben sus sueldo en forma completa, o sea, no habían licencias pendientes para pago de las personas, los usuarios no fueron afectados por este retraso".

Con respecto al 2% restante "son alrededor de 400 licencias que afecta de pago directo de las personas. Sin embargo, nosotros hemos detectado en mayo cuando hicimos la intervención de la Compin, que eran 27.000 licencias en la región metropolitana y esas están resueltas a la fecha". De este 2% se aprobó un 75% de las licencias, 26% fueron autorizadas sin subsidio y mientras que un 9% de estas fueron finalmente rechazadas."Es importante decir que hay licencias rechazadas y esas son las personas que finalmente dicen a mí no me han pagado las licencias". En el caso de las licencias rechazadas, Paula señala que en su mayoría se debe a falta de antecedentes.

La meta 2019

Al detectar la situación en 2018, desde el Compin modernizaron su sistema para agilizar este tipo de trámites y con esto, además, comenzaron a tener nuevas metas. "Lo que nosotros nos hemos propuesto es que de aquí a fin de año, al 30 de diciembre, es que las licencias de todo el país se tramiten en 30 días, eso es lo que queremos lograr. Ahora, siempre y cuando nos hagan llegar todos los documentos que uno les solicita".