Alza del desempleo en el Gran Santiago: apuntan a que economía no es capaz de crear los empleos que la gente busca

Una cifra que parece reflejar el estado de la economía. El desempleo en el Gran Santiago se disparó a niveles que no se veían desde hace tres años, según la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dada a conocer ayer, que mostró que la gente sin empleo en la capital llegó a 8,4% a junio.

Este porcentaje equivale a que 280.267 personas están desocupadas y significa un incremento de 0,8 puntos porcentuales (pp) respecto a marzo y de 1,4 pp con relación a junio de 2018.

Jorge Cortés / Centro Microdatos U. de Chile

La fuerte variación al alza del último año se explica, según el director de la entidad, el economista Fabián Duarte, por un crecimiento del empleo de 0,26% y un aumento de la fuerza de trabajo de 1,83%, es decir, que hay más gente buscando un trabajo del que hay disponible y “confirma las alzas observadas en las mediciones anteriores”.

Jorge Cortés / Centro Microdatos U. de Chile

Una de las razones para este desbalance, según señaló ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, es la llegada de extranjeros al país. “Nosotros tenemos una política abierta a la migración, a la migración ordenada, pero eso tiene un efecto también en el mercado laboral", sostuvo.

Algo con lo que coincide Cristián Echeverría, economista y académico de la Universidad del Desarrollo, quien expresa que esta tasa lo que está mostrando es un ingreso de mayor fuerza de trabajo al mercado laboral y dentro de las razones “hay una clara, que es la inmigración”.

A su vez, Roberto Contreras, Doctor en Economía Industrial e internacional de la Utem, indica que “lo que pasa es que en el corto plazo, la economía no es capaz de crear puestos de trabajo en un volumen muy rápido”.

Coincidentemente, mientras se informaba del desempleo en la capital, paralelamente, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg informaba de otros datos respecto al mercado laboral, tomando en cuenta información de la Superintendencia de Pensiones respecto de los afiliados a las AFP y los cotizantes del seguro de cesantía, destacando que más de 174 mil nuevos empleos formales a nivel nacional han sido creados desde que asumió el actual Gobierno.

La encuesta de la U. de Chile también muestra aquello – el empleo asalariado creció 1,3%- pero el secretario de Estado explicó que este negativo dato de desempleo se explica "porque está cayendo el empleo informal y el trabajo independiente" y que "es más rápida que la velocidad con la que estamos creando empleos con contrato”.

En el corto plazo esto no cambiaría mucho, porque las expectativas económicas no son muy halagüeñas. “A raíz de que la economía global y las proyecciones del FMI son a la baja, veremos un mejor segundo semetre, pero no mejor a como esperábamos meses antes”, dice Echeverría.

Comercio en problemas

Si bien el sector Construcción es el que presenta los mayores niveles de cesantía, es el comercio el que prende las alertas, al registrar un aumento de desempleados de 3 puntos porcentuales en solo un año, y los avances tecnológicos y el comercio electrónico aparecen como la causa donde, por ejemplo, el requerimiento de vendedores es menor.

“Una vez que tu empiezas la automatización, la cantidad de horas/hombres se va a reducir. Eso va a ser una realidad permanente en el tiempo”, advierte el profesor de la Utem, subrayando que la capacitación será la única forma de revertir esto.

Añade que este cambio en las empresas “tiene que ir acompañado de un esfuerzo por enseñar las tecnologías de la información, que es donde estará la oferta de trabajo del futuro”.