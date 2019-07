Batería, detonador y medio kilo de dinamita: así era el segundo paquete bomba que llegó a la oficina del ex ministro Hinzpeter

Una caja rectangular, con un sistema simple de detonación, pero no por eso menos destructivo. Así era el paquete bomba que no alcanzó a explotar en el despacho de Rodrigo Hinzpeter, ex ministro de Sebastián Piñera y actual gerente legal de Quiñenco, y que sería similar al que sí detonó en la comisaría de Huechuraba, donde ocho carabineros resultaron heridos.

En la carpeta investigativa del caso, se cuenta con los videos de la máquina escáner de rayos x de la recepción de la empresa donde trabaja Hinzpeter, lugar por donde pasó el cuboide explosivo sin alertar al personal de seguridad. En la imagen, que divulgó la Radio Bío Bío, se ve el mecanismo del artefacto potencialmente letal que no estalló por cuestiones que más se acercan al azar que a la rápida reacción de las policías.

Rayos X

La imagen del paquete da cuenta de un sencillo pero eficaz mecanismo de detonación. En sus entrañas, tenía un cableado que se activaba con la apertura del paquete. Eso, porque junto a él existía una batería que se conectaba con un tubo que en su interior contenía cerca de medio kilo de dinamita industrial. Dicha batería, alimentaba al estopín, o detonador del paquete, que se encargaba de iniciar la reacción de la TNT en el tubo.

Si bien no hay adjudicaciones del atentado, la investigación cuenta con la pista de que el artefacto se asemeja en características a otros paquetes bombas que ya han explotado, y cuya autoría corre por parte del grupo llamado ecoterroristas Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS).