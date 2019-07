Al menos dos muertos dejó un tiroteo en un supermercado en Misisipi

Al menos dos personas habrían muerto producto de un tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart, de la ciudad de Southaven, del estado norteamericano de Misisipi.

Carlos Odom fue testigo de la balacera y declaró a CNN que "estaba saliendo de la tienda cuando escuché un montón de disparos, paf, paf, paf, como una docena de disparos".

"Solo pensé '¡Corre!' y corrí hacia mi auto. Esto es una locura. El mundo está loco hoy en día", agregó.

Los nombres de las dos víctimas asesinadas no han sido revelados. El motivo del tiroteo no está claro y el atacante solitario y un policía que lo enfrentó resultaron heridos.

Southaven, una ciudad de 49 mil habitantes es un suburbio de Memphis, y está cerca de la frontera entre Mississippi y Tennessee.

