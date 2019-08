Medio ambiente en Santiago, Valparaíso y La Serena beneficiado por acción social de organización universitaria

Una acción social de impacto ambiental llevó adelante la organización de los universitarios de la iglesia de Dios, sociedad misionera mundial, conocida como ASEZ.

ASEZ significa ‘save the earth from A to Z’(salvar a la tierra del principio hasta el final). Ellos realizan el movimiento SAVE para la vida, felicidad, paz y unión, indicaron en un comunicado de prensa.

GENTILEZA

SAVE es una sigla para abreviar S: Social service(bienestar de la sociedad), A: Awareness raising(crecimiento de conciencia), V: victim relief(rescate emengente) y E: Environmental protection (pretección de medio ambiente).

La organización despidió el mes de julio, realizando una campaña de limpieza en 10 lugares de Chile, en demostración de amor al medio ambiente.

Unos 500 miembros de ASEZ, amigos y compañeros de universidad intervinieron en la campaña, que se desarrolló en San Miguel, San Bernardo, Quilicura, Recoleta, La Serena, Arica, La Florida, Talca y Valparaiso.

GENTILEZA

Lee Ye-Seul, quien llegó a chile el 26 para la difusión de las actividades de ASEZ y apoyar ASEZ de Chile, dijo “ASEZ se dedica para el cumplimiento de SDGs(la meta de crecimiento sostenible) de la ONU.

ASEZ intervino en el ‘Foro internacional para el cumplimiento de SDGs de la ONU’ en Corea del sur y se ha expandido hasta Argentina, Estados Unidos e India, con el propósito de incentivar a los jóvenes de todo el mundo, para que hagan posible un futuro sostenible.