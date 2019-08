Golpe para Aula Segura: estudiante del Instituto Nacional acusado de portar molotov se reintegró a clases

Como un alumno más llegó a clases la jornada de este jueves un estudiante del Instituto Nacional que había sido expulsado por Aula Segura.

Según consigna Cooperativa, el estudiante se encontraba sin asistir a clases desde el 29 de mayo, día en que se instruyó una investigación en su contra. La indagatoria, que se extendió durante casi un mes, estableció que el estudiante lanzó objetos contundentes a personal de Carabineros y preparó artefactos incendiarios. Con estos antecedentes su expulsión se catalogó por “uso, tenencia o posesión de armas o artefactos”.

El abogado del joven, Ramón Sepúlveda, se refirió a la situación de su defendido, al cual acompañó personalmente al colegio.

“En el parte policial donde se toma detenidos a estos alumnos, dentro de ellos mi representado, no se consigna en ninguna parte que el alumno tuviera en su poder o se le hubiera visto directamente con algún elemento incendiario o bomba molotov, que es lo que fundó la expulsión”.

Además agregó que “uno puede estar de acuerdo o no con esta Ley de Aula Segura pero la aplicación debe ser correcta, no de manera irreal y falsa, con hechos que no existieron para generar una represión de los alumnos o un amedentramiento de ellos”.

El caso de este estudiante no es el primero dentro del establecimiento, que ha tenido que reintegrar a otros cinco jóvenes que han presentado recursos de reconsideración.