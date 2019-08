Defensa de MEO acusa "desprolijidad" del Ministerio Público tras postergación de preparación de juicio por falta de fiscales

Por “estrechez de recursos” del Ministerio Público, la fiscal de delitos de alta complejidad de la fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, solicitó este jueves al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral contra el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, agendada el pasado 7 de junio para el día de hoy.

De acuerdo a la argumentación de la persecutora, su unidad no cuenta con fiscales para asistir a la instancia judicial debido a que el equipo estaría en juicios orales, lo que les impide avanzar en el proceso contra el cineasta, contra quien solo pesa el cargo de fraude de subvenciones luego que la Corte de Apelaciones confirmara el sobreseimiento por los delitos tributarios que la fiscalía pretendía imputar en el denominado caso OAS.

De esta manera, la audiencia finalmente quedó reprogramada para el próximo 25 de septiembre. El requerimiento generó molestia entre los defensores públicos que representan a Enríquez-Ominami –Carlos Mora, Octavio Sufán y Cristián Martin- quienes se opusieron a la petición por estimar que ello atenta contra las garantías de cualquier persona a ser juzgado en un plazo razonable.

“No es posible que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad argumente problemas administrativos para dilatar una audiencia de esta envergadura”, dijo Mora, enfatizando que “se argumenta que no hay fiscales disponibles, pero hoy había tres fiscales presentes en el tribunal, la investigación se cerró en marzo y esta audiencia estaba agendada hace 2 meses”.

“Nosotros, como defensa, estábamos absolutamente preparados para asumir la audiencia de preparación de juicio oral y hubiésemos esperado la misma proactividad de los demás intervinientes, esto es un acto de desprolijidad”, puntualizó.

Por su parte, Enríquez-Ominami aseguró que “hace tres años comenzó esta investigación en mi contra. La fiscalía tuvo todas las herramientas para poder investigarme, pudo viajar fuera de Chile múltiples veces, tuvo acceso a todas las herramientas para desarrollar con gran publicidad esta investigación”.

“Hace tres años mis abogados y yo venimos pidiendo ir a un juicio que me permita defenderme de estas injustas e infundadas acusaciones frente a un tercero, un juez, y es inaceptable que, el día que comienza la preparación del juicio, la fiscalía diga no estar preparada. Es un abuso y otra injusticia que demuestra, una vez más, que todas estas acusaciones tienen consideraciones extra judiciales”, concluyó el cineasta.