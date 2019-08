José Miguel Insulza confiesa su pretensión presidencial para elecciones de 2021

Todavía quedan 2 años, 3 meses, y 19 días para las elecciones presidenciales de Chile. En 842 días más contaremos con un nuevo o nueva presidente de la República. Aunque la fecha aparece lejana, para los partidos y alianzas no lo es. Ya están asomando las primeras encuestas y con ellos los primeros candidatos y candidatas. Así fue el turno del senador socialista José Miguel Insulza, que en entrevista con La Tercera confirmó su interés por ser candidato presidencial representando a su partido, en una primaria de la ex Nueva Mayoría.

Insulza candidato en primaria presidencial

“Yo aspiro a ser el candidato del Partido Socialista, en una primaria. Ese es el primer puente que hay que cruzar, los demás vienen después y hay que ver lo que pasa. Sí, yo aspiro a ser el candidato presidencial del PS en una primaria de todas las fuerzas democráticas que quieran ir a esa elección presidencial junto con nosotros”, sostuvo sin rodeos Insulza.

Además, el ex secretario general de la OEA manifestó que no lo asustan las actuales encuestas. La última Criteria posicionó a Beatriz Sánchez y Joaquín Lavín liderando. “La gracia de la democracia es que es incierta. La parte electoral de la democracia no vive de certezas, vive de incertezas. Cualquier puede ganar”, dijo el senador.

Repunte de Lavín

Con respecto al repunte del alcalde de Las Condes, Insulza considera que “Lavín va adelante sin duda. Si la elección fuera mañana probablemente ganaría Lavín”, agregando –sin embargo- que “alguna vez nos estuvo ganando también. Yo estaba ahí el 99 y hubo un momento importante en el ciclo electoral del 99 en que Lavín iba a delante en las encuestas. Así que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna”.

Por último, el senador socialista destacó que en la centroizquierda hay “figuras y son relativamente importantes”, pero recalcó que ahora lo importante es que “hay que empezar a trabajar primero en la elección del próximo año (gobernadores y alcaldes)”.