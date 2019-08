Datos claves para conseguir de manera gratuita el tratamiento preventivo contra el VIH

El Ministerio de Salud inició este viernes la entrega gratuita del tratamiento preventivo para el VIH denominado Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), que consiste en la combinación de dos fármacos antirretrovirales (ARV) en un solo comprimido oral el cual reduce el riesgo de adquirir el virus.

Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que "ponemos al servicio de la comunidad, el uso de un medicamento específico PrEP, que se utiliza en aquellas personas que son negativas para el virus de VIH, que no han tenido contagio, pero que tienen una posibilidad muy alta de que contraigan la enfermedad".

"El uso del medicamento PrEP ha indicado, según la experiencia internacional, que la gente deja de usar preservativo, con un exceso de confianza y deja de usarlos y es por eso que junto a la entrega del tratamiento a las personas se le entregan gratuitamente preservativos", añadió Mañalich.

Qué es y cómo funciona la PrEP, la pastilla para prevenir el VIH que Chile empezará a repartir gratis en 2019 La PrEP es una pastilla que puede evitar el contagio del VIH si se toma a diario. Chile empezará a repartirla de manera gratuita como parte de un plan nacional para combatir el sida.

En esa línea, el titular de Salud aseguró que "este medicamento va a prevenir la infección por VIH, pero no va a prevenir las otras infecciones de transmisión sexual, que en Chile están aumentando muy rápidamente como son: gonorrea y sífilis. Desde luego este medicamento no va a impedir la posibilidad de un embarazo no deseado".

El acceso al fármaco se realizará inicialmente en 9 hospitales divididos en Zona Norte: Hospital de Antofagasta; Zona Central: Luis Tisné, Padre Hurtado, El Carmen de Maipú, Barros Luco, San José, San Juan de Dios; Zona Sur: Hospitales de Temuco y Puerto Montt.

Además, se explicó que el objetivo es ampliar el acceso a PrEP a todas las regiones del país para el próximo año. Mientras que para acceder al tratamiento, los usuarios deben tener 18 años y ser beneficiario de Fonasa. De acuerdo a lo señalado por el Minsal, se espera que durante el primer año de prestación, cerca de 5.000 usuarios accedan al tratamiento.