Alerta en Estados Unidos: tiroteo en centro comercial de El Paso deja varios muertos

La policía de la ciudad de El Paso, en Texas, informó que envió agentes a una zona comercial en respuesta a informes de un hombre disparando el sábado.

La policía de El Paso tuiteó que los agentes estaban acudiendo a un tiroteo activo y le aconsejó a la gente que se aleje del área del centro comercial Cielo Vista Mall.

Olivia Zepeda, secretaria de gobierno del alcalde de El Paso, Dee Margo, le dijo a CNN que varias personas fallecieron por el ataque en el centro comercial Cielo Vista Mall o sus alrededores.

El complejo está cerca de la autopista Interestatal 10 y en el lado este de El Paso.

Cabe mencionar que la ciudad tiene alrededor de 680.000 residentes y está en el suroeste de Texas. Mientras que al otro lado de la frontera está Ciudad Juárez en México.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

