"No más encapuchados": el drama tras el lienzo desplegado en la Casa Central de la Uchile

Nada nuevo para los estudiantes del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile es que encapuchados salgan a cortar la Avenida Grecia o Jorge Alessandri. Sin embargo el último tiempo se ha "roto la tradición" y los agredidos no han sido ni "capuchas" ni Carabineros.

El pasado 10 de julio la estudiante de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Polette Vega sufrió un ataque en dicho campus. El móvil del ataque sería político. "Un grupo de encapuchados hombres y mujeres me golpeó y amedrentó por ser estudiante y mujer de derecha. Tengo contusiones y lesiones leves", comunicó a través de Twitter la militante de la Centro Derecha Universitaria (CDU).

"Mujeres capucha me pegaron y empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual (…) estoy consiguiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad y agotaré todas las instancias legales, administrativas, y de otra índole. Esto no puede seguir pasando en la Universidad de Chile ni otra U", emplazó la estudiante que las pasadas elecciones Fech se postuló a concejera, sin éxito debido a la falta de quórum que afectó a la federación.

Quiero contar lo que me pasó hoy en el campus JGM de la @uchile: un grupo de encapuchados hombres y mujeres, me golpeó y amedrentó por ser estudiante y MUJER de DERECHA. Tengo contusiones y lesiones leves. @la_Fech y autoridades háganse cargo de la violencia política que amparan. — Polette Evelyn Vega G. (@PoletteVegaG) July 11, 2019

El 26 de julio otro episodio similar se vivió. Esta vez fue al hijo de la diputada Cristina Girardi, en un estacionamiento del recinto en Ñuñoa. Como una “brutal golpiza” fue calificada la acción que dejó al joven con una fractura en su mano, su nariz y un trauma encefalocraneano. Ocho personas se habrían acercado a él y lo habrían bajado a la fuerza de un vehículo parlamentario.

Hoy estudiantes de la @uchile estaban lanzando molotovs, yo miraba cuando un capucha me reconoció como "facha" de la Centro Derecha Universitaria, se vinieron encima y MUJERES CAPUCHA me pegaron y empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual. pic.twitter.com/cKKLEyxHkp — Polette Evelyn Vega G. (@PoletteVegaG) July 11, 2019

Uchile contra los encapuchados

Tras los hechos distintas instancias de conversación con el Rector han existido. Alguna de ellas dio fruto para la Centro Derecha Universitaria, o así parece al ver el lienzo colgado en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile. "No más violencia política #NoMásEncapuchados", dice la propaganda.

"Ponemos de manifiesto nuestro completo rechazo a la violencia y la política del terror que han instaurado encapuchados al Interior del Campus Juan Gómez Millas, y todas aquellas instituciones educacionales presas de esta problemática; como es el caso de la Ufro o el Instituto Nacional.", escribió en Instagram la organización.

sdfgh