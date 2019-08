¿En busca de un nuevo hogar? Así es la Supertierra que podría ser habitable según la NASA

El Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito de la NASA (TESS) sigue sorprendiéndonos con sus descubrimientos, esta vez nos muestra una "Supertierra", un exoplaneta ubicado a 31 años de la Tierra que podría ser habitable.

Ubicado en la constelación Hydra, esta super tierra denominada GJ 357 d es 6,1 veces más grande que nuestro planeta. No obstante, se desconoce si posee una superficie rocosa, explica el estudio publicado en Astronomy & Astrophysics.

Este exoplaneta gasta 55,7 días en completar su periodo orbital, tiempo que demora esta supertierra en dar vuelta en torno a su estrella, llamada GJ 357 y que es un 40% más fría y un tercio más pequeña que nuestro Sol.

La distancia que posee de GJ 357 le proporciona una temperatura de -53 C grados Celcius sin atmósfera, no obstante, aún se desconoce si la posee .

“Si el planeta tiene una atmósfera densa, lo que requerirá futuros estudios para determinarlo, podría atrapar suficiente calor para calentar el planeta y permitir el agua líquida en su superficie”, explica Diana Kossakowski, coautora del estudio en el Max Instituto Planck de Astronomía según cita CNN.

.@NASA_TESS observations led to the discovery of three planets around a star known as GJ 357, which is located just 31 light-years away. The outermost planet, GJ 357 d, orbits within the star’s so-called habitable zone. Learn more here: https://t.co/iTxgSASv7l pic.twitter.com/29s3RJTV8h

— NASA_TESS (@NASA_TESS) July 31, 2019