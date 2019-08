Alcalde de Nueva York por falso atentado en Times Square: "Nadie debería tener que vivir con el miedo"

El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, aseguró este martes que los ruidos que generaron pánico en Times Square fueron producto de una motocicleta, tal y como lo informó en terreno nuestra periodista Consuelo Rehbein.

"Times Square es seguro y protegido por @NYPDNews. Los ruidos anteriores eran motocicletas contraproducentes, no disparos", indicó el líder municipal de la "Ciudad que nunca duerme" atravesando de su cuenta Twitter.

"Pero lo que la gente sentía era demasiado real. Nadie debería tener que vivir con el miedo constante a la violencia armada. Este país es mejor que esto", expresó el alcalde, que milita en el Partido Demócrata, hoy en la oposición al presidente Donald Trump.

Times Square is safe and secure per @NYPDNews. The noises earlier were motorcycles backfiring, not gunshots.

But what people felt was all too real.

Nobody should have to live in constant fear of gun violence. This country is better than this.

Let’s FIX this NOW. https://t.co/5xPkw6TGnZ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 7, 2019