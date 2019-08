Ex polola del tirador de Ohio contó que en su primera cita le mostró una masacre con once muertos

Qué le parece querido lector que un joven en la primera cita le muestra a su potencial pareja el video del sangriento tiroteo de la sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, donde murieron 11 personas. Pues eso hizo Connor Betts cuando conoció a quien se convirtió en su polola por tres meses.

Adelia Johnson le contó a la cadena NBC News, que se emparejó con el asesino porque ambos luchaban en contra de las enfermedades mentales que los afectaban. Se conocieron hace unos años en el colegio, y él le contó que padecía un trastorno bipolar y posiblemente un trastorno obsesivo compulsivo.

A pesar que Connor la noche del sábado en Ohio mató de forma indiscriminada a nueve personas, incluida su hermana, antes de ser muerto por la policía, su ex se mostró compasiva con el criminal. "No se trata de raza, no se trata de religión, no es ninguna de esas cosas. Este es un hombre que sufría y no recibió la ayuda que necesitaba", dijo Adelia.

La pareja terminó en mayo y la joven recordó que en una ocasión Connor la llevó a un campo de tiro, y también la invitó a un concierto de una banda de heavy metal cuyas letras eran sumamente violentas.

Además el tipo no era muy romántico y en dos ocasiones su puso una pistola en la boca, mientras jugaba con apretar el gatillo.

Según la joven, Connor tuvo mala suerte porque sus problemas mentales eran muy severos. "La gente vive cada día perfectamente bien teniendo una enfermedad mental. Yo incluida. Pero él sacó el palo más corto (mala suerte) y no tuvo ningún sistema de ayuda. Al final lo que quería era morir a manos de la policía, y lo consiguió", explicó.

En tanto otra ex pareja de Connor contó que el finado le dijo que escuchaba voces y que tenía miedo de hacerle daño a alguien.