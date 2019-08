"Yo lo quiero sano y salvo. Yo lo necesito, él es mi pilar": revelan inédito llamado de Johanna Hernández a familia de Nibaldo Villegas a días de su desaparición

"Yo lo quiero sano y salvo. Yo lo necesito, él es mi pilar. Él me estaba ayudando a armar mi casa acá atrás. Él me compraba los materiales".

Las palabras son de Johanna Hernández y las realizó cinco días después de la desaparición de Nibaldo Villegas, en momentos que todavía el cuerpo del profesor no era encontrado, ocurriendo este hecho posteriormente tras ser hallado sus restos descuartizados en Valparaíso.

Era el 15 de agosto de 2018 cuando la mujer se contactó con la familia de Villegas, asegurando que lo único que deseaba era encontrar al hombre. Sin embargo, el círculo cercano del docente dudaba de las palabras de Hernández y decidieron grabar la conversación, la cual fue revelada por 24 Horas.

En ella, la mujer manifestaba que Villegas "más que el papá de mi hija era un mejor amigo". Pero la familia no creía en ella y Edson, el hermano de Nibaldo, sostenía el celular en altavoz mientras los demás parientes escuchaban la voz de ella.

"Yo, cuando tenía problemas, con él me desahogaba. Él me escuchaba. Me hace falta. He dejado los pies en el suelo buscándolo", afirmaba Hernández, quien días después era detenida junto a su pareja Francisco Silva por el crimen del profesor.