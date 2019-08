Gobierno pone suma urgencia a ley antiterrorista y se vota este martes en Senado

El Gobierno puso suma urgencia al proyecto de ley corta antiterrorista, que permite a las fiscalías el uso de técnicas especiales de investigación como el agente encubierto, y logró un acuerdo con la sala del Senado para que la iniciativa sea vista y votada la idea de legislar este martes en la tarde en la sala.

El acuerdo se alcanzó a última hora de ayer lunes en la reunión de coordinación entre el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el presidente y vicepresidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) y Alfonso De Urresti (PS), respectivamente. De hecho, la iniciativa irá en primer lugar de la tabla a las 16:00 horas.

Si bien la ley corta antiterrorista se encuentra en condiciones de ser analizada por la sala del Senado, las opiniones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre el apoyo externo al terrorismo generaron dudas en la oposición. Incluso, se pensó en invitarlo a exponer ante las comisiones especializadas o la misma sala para entregar más detalles. En todo caso, Chadwick asistirá a la sesión.

No obstante, en la oposición persisten las dudas y críticas al proyecto. A juicio del senador De Urresti, “no soluciona el problema de fondo y altera el sistema penal, porque está claro que hoy hay un descontrol que afecta a las instituciones relacionadas a la seguridad pública como Carabineros y el Ministerio Público” .

A su juicio, “primero hay que solucionar y ordenar el funcionamiento de dichos organismos investigativos, pues parecería insólito que apoyemos la entrega de más facultades sin que antes solucionen sus problemas”. Agregó que “sería más indicado contar con servicios de inteligencia diligentes para evitar delitos terroristas”.

El más crítico ha sido el senador DC Francisco Huenchumilla, quien indicó que “mantengo el rechazo a una ley mala, que no soluciona nada. Existe una política mentirosa que tiene el gobierno respecto de esta ley. El gobierno está engañando a la ciudadanía, porque esta ley no soluciona nada. El combate al terrorismo significa tener medidas preventivas, antes que ocurran los hechos y esta ley es una modificación al Código Procesal Penal y no soluciona ningún problema de fondo”.