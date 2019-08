Quiénes están tras la marcha anti migrante qué se hará en 15 ciudades de Chile

Dicen estar a favor del ecologismo, la pena de muerte y rotundamente en contra del aborto. Rechazan la Ley de Identidad de Género y no se identifican ni con la izquierda, la derecha, el nazismo (“porque ellos son alemanes”) o el fascismo (por su naturaleza italiana). “Nosotros somos nacionalistas y nuestro principal grito de lucha es de nacionalistas contra globalistas”, dice a Publimetro, Pedro Kunstmann, vocero del Movimiento Social Patriota, organización que actualmente está a la cabeza de la marcha contra la Ley de Migración por la "defensa de la chilenidad, la cultura chilena y la forma de vida que tenemos".

Pero si bien el controvertido Movimiento Social Patriota guía la organización, no fueron los impulsores de la cuestionada convocatoria que se levanta bajo el lema “Más salud, trabajo y educación para los chilenos” y está citada este domingo 11 de agosto en 15 ciudades a lo largo del país.

El permiso fue pedido por David Yañez, parte de la organización madre, quien originó la marcha y se considera “apolítica”. Se trata de “Aún tenemos patria ciudadanos”, movimiento nacionalista con un fuerte discurso contra la migración, que se suma a diversas agrupaciones aunadas principalmente en redes sociales.

"Son organizaciones sin nombre, patriotas chilenos, chilenos en acción, no tengo la menor idea de quienes llaman porque son organizaciones pequeñitas y nos llamaron a nosotros que estamos más ordenados. No tienen una estructura”, aseguró Kunstmann adelantando que hoy lanzarán "toda la carne a la parrilla" llamando a que “el chileno demuestre de qué está hecho, que todo este mito heroico se haga de una vez por todas carne y que demuestre cuáles son los chilenos y qué futuro les espera”.

Pero ¿qué piden?

Las exigencias el movimiento las tiene claras. En primer lugar exigen la deportación de “todo aquel que llegó ilegalmente y quien se regularizó de manera ilegal”. Después de eso la petición también es tajante: que se cierren las fronteras “hasta nuevo aviso”.

“Como no podemos seguir con esta situación necesitamos controlar y hacer una auditoría general y la única forma es cerrar las fronteras y expulsar a los que entraron mintiendo y coartando a estos empresarios antichilenos que buscan mano de obra barata”, asegura el vocero del movimiento.

Hacia el ejecutivo más que exigencias tienen un juicio. “Piñera no gobierna para Chile sino para un grupo cerrado de globalistas internacionales que no tiene apego al suelo chileno”, asegura el vocero, agregando que el mandatario pertenece al grupo de gobiernos “globalistas y corruptos que tienen que acabar”.

Sin embargo llaman al migrante a tranquilizarse ya que no sería un tema de racismo y no sería “culpa de ellos, sino de quienes los trajeron. “Sería el mismo problema si llegara un alemán delincuente o miles de noruegos. No se trata de raza ni nacionalidad, se trata de Chile”, aseguró.

En Santiago la cita es en Plaza Italia a las 11:00, pero su autorización es incierta. Desde la municipalidad de Santiago explicaron a Publimetro que no tienen incidencia en la decisión, sino que se les notifica la aprobación o rechazo del permiso, que viene desde la intendencia. Dicha institución confirmó que la solicitud “está en trámite, mas no autorizada”.

Marchar "militarmente armados"

Sebastián Izquierdo, presidente de "Capitalismo Revolucionario" también hizo un llamado a participar. Y justamente su agitación fue una de las causantes de que el senador Alejandro Navarro pidiera que se les negara el permiso apelando al ejecutivo diciendo que “sería una inconsecuencia permitirla mientras el gobierno de Sebastián Piñera pone todas sus fichas en la Ley Antiterrorista”. “Capitalismo Revolucionario ha invertido por la necesidad que tenemos nosotros de protegernos si se quiere militarmente”, dijo en un video apoyando la marcha. ¿El “enemigo”? Grupos antifacistas que ya habrían dicho que asistirán a la marcha.

“Habría que distinguir ir armado a ir listos para defenderse, no es lo mismo ir con un escudo o un casco que ir con una pistola, pero creo que un elemento de defensa nunca es malo. Nosotros no somos violentistas, pero tienen que saber si nos van a atacar vamos a responder”, aseguraron desde MSP.