El creador del foro "8chan" usado por los supremacistas blancos considera que hizo un monstruo como Frankenstein

El supremacista blanco, Patrick Crusius, que el sábado mató a 22 personas en El Paso, Texas, usaba el portal 8chan para compartir sus ideas racistas y ahí publicó un manifiesto en donde desparramó su odio hacia los inmigrantes de origen latinoamericano.

La investigación de las autoridades dieron rápidamente con un pequeño desarrollador de software de 25 años llamado Fredrick Brennan, un norteamericano que reside en Filipinas, que hace seis años creo el portal usado por los racistas.

Brennan, que nació con la condición de osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de cristal, desarrolló 8chan como un tablero de imágenes en donde cualquiera podía publicar fotos y comentarios de forma anónima sin censura. El significado "8chan" se relaciona con el "8" como infinito.

Brennan formalmente cortó todos los lazos con el sitio en diciembre del 2018, que pasó a tener otros administradores, y comenzó a pedir el cierre de 8chan después del tiroteo en una mezquita ocurrido el 15 de marzo de este año en Christchurch, Nueva Zelanda. "Fue muy difícil en los días siguientes saber que había creado ese sitio (usado por aquel tirador)", dijo Brennan al Wall Street Journal. "No me sorprendería que esto vuelva a suceder", agregó, y así nomás fue.

"Si pudiera regresar y no crear 8chan en absoluto, probablemente lo haría. Me siento como el doctor Frankenstein", dijo, y explicó que su intención era que el sitió diera espacio para la libertad de expresión, pero no para el odio.

En tanto el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU exigió que los actuales administradores testifiquen sobre los esfuerzos de 8chan para abordar "la proliferación de contenido extremista, incluido el contenido supremacista blanco".