Alarma en EEUU: reportan a hombre armado en las dependencias del diario USA Today en Virginia

La sede del diario estadounidense USA Today en McLean, Virginia (EEUU), fue evacuada luego que se reportara la presencia de un hombre armado en las dependencias del edificio.

Personal de emergencia, que confirmó la información a medios estadounidenses, se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia.

"En este momento, no hemos encontrado evidencia de ningún acto de violencia o lesiones", informó la policía del condado de Fairfax a través de Twitter.

UPDATE: We are working to investigate this reported threat. Officers are currently working to clear the building. At this time, we have found no evidence of any acts of violence or injuries. #FCPD #FairfaxCounty pic.twitter.com/CbCfsO2etj — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

Según el mismo medio USA Today, el teniente Eric Ivancic, que no estaba autorizado para hablar, señaló que la policía recibió una llamada a las 11:56 informando que se vio a un hombre armado en el edificio.

No obstante, añadió que la policía continuaba investigando, pero no ha habido evidencia de disparos y no han localizado a nadie con un arma.

Evacuation at Tegna and USA Today building in Tysons. Suspicious activity. Building evacuated. Police on scene. pic.twitter.com/8QvmTcrW0P — Shauna McNally (@Shauna_McNally) August 7, 2019

Más temprano, desde la cuenta oficial de la policía señalaron que "estamos respondiendo a informes de un hombre con arma en el Edificio Gannett ubicado en 7950 Jones Branch Drive en McLean. Evite el área".

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

El edificio de la sede también alberga oficinas que no son de periódicos. Cientos de oficinistas fueron conducidos afuera por la policía.

En desarrollo…