Presidente anuncia construcción de nuevo hospital de alta complejidad en Colina y destaca avances en plan de inversiones

Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de salud, Jaime Mañalich, comentó los nuevos avances que se han conseguido en el plan de inversiones en el área de salud. Entre ellos destacó el proyecto del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría, los cuales son centros de Alta Complejidad que incorporarán al sistema 641 camas, 375 box de consultas, salas de procedimientos y 26 pabellones. Estos beneficiarían a casi 600 mil personas de las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y Macul.

La necesidad de más médicos

Uno de los principales problemas que el Presidente señaló que se han detectado en los últimos tiempo, es la necesidad de tener más especialistas de salud en el sistema público. Por esto, la solución que ha presentado el gobierno es que "hoy día Chile está agregando todos los años casi 2 mil médicos adicionales al sistema, un poco más de 1.600 los formamos en Chile, y tenemos el aporte de los médicos que vienen de otros países, que agregan año a año cerca de 300 médicos adicionales. Y con eso estamos avanzando en cerrar la brecha que existe de falta de médicos y especialmente médicos especialistas, y especialmente en la salud pública y especialmente en nuestras regiones", comentó.

Nuevos hospitales para el sistema público

Entre los avances, el Presidente destacó el plan que consiste en construir 25 hospitales durante el presente gobierno, los que equivaldrían a "cerca de 2 millones de metros cuadrados, para ponerlo en proporción, eso como 200 “estadios nacionales”.

Uno de los hospitales que muy pronto comenzaría su construcción estaría ubicado en Colina en las cercanías de Lampa y Quilicura. Este proyecto, el mandatario lo denominó como "una promesa que estaba incumplida" para los habitantes del la zona norte.

Además, señaló que este proyecto permitirá "descongestionar el Hospital San José, que hoy día está totalmente congestionado, lo vimos cuando tuvo una emergencia importante durante la época de invierno y, también, nos va a permitir facilitar el funcionamiento del Hospital Roberto del Río, lo cual significa una solución mucho más integral que solamente un nuevo hospital".

Hospitales finalizados

Entre los hospitales involucrados en el proyecto, ya se encuentran terminados el Hospital Carlos Cisternas, de Calama, y el Edificio Monseñor Valech. En la Región Metropolitana, mientras que terminarán sus obras durante este Gobierno los recintos de Ovalle, Putaendo, Gustavo Fricke de Viña del Mar, Quillota-Petorca, Casablanca, San Antonio, Félix Bulnes de Cerro Navia, Curicó, Curacautín, Angol, Lonquimay, Collipulli, Cunco, dos en Padre las Casas, Carahue, Villarrica, Vilcún, Quellón, Ancud, Queilen, Chile Chico y Cochrane. Estos beneficiarían a casi 3 millones de personas.

Críticas al Compín

Tras la polémica presentada hace unas semanas con respecto a las licencias médicas impagas en el Compín de Santiago Centro, el mandatario aprovechó esta oportunidad para referirse al conflicto, el que a pesar de haber sido solucionado en esa oficina en específico, es uno de los problemas que se siguen analizando en otras regiones. "El COMPÍN era una vergüenza, una institución que no cumplía con su deber, que no era capaz de satisfacer las necesidades de las personas. Estamos haciendo cirugía mayor a los COMPÍN. Y quiero decirles a mis compatriotas que cuando una persona está enferma y tiene una licencia médica, tiene derecho a que esa licencia médica se le pague en forma oportuna y en forma digna. Hoy día no se le paga en forma oportuna, se le hace humillarse una y otra vez yendo a las oficinas donde no le resuelven su problema", expresó.

Finalmente, Piñera comentó "me alegro que, con una intervención muy dinámica y muy intensa, resolvimos los problemas del COMPÍN de Santiago Centro, pero nos queda una larga tarea Ministro, porque tenemos que resolver también las listas de espera en otros lugares de Santiago y en todas las regiones de Chile".