Británico que arrendó una casa en España con mil 400 kilos de hachís en el garaje pasó un año tras las rejas

El inglés de 50 años, Robert Mansfield-Hewitt, arrendó el año pasado a través de la aplicación Airbnb una casa en la ciudad española de Algeciras, y pensaba quedarse una semana, pero sólo alcanzó a estar dos días porque violentamente irrumpió la policía en la propiedad y lo llevó detenido.

El tipo de la ciudad de Chichester, que trabajaba como ingeniero en el ministerio de Defensa de su país, argumentó no tener idea que el propietario de la vivienda, un marroquí de 60 años, tenía en el patio una fortuna en hachís, ya que los mil 400 kilos de la droga estaban avaluados en cinco millones de dólares.

"Me arrastraron fuera de la casa y me hicieron caer al suelo en el barro, yo nada tenía que ver con la droga, no era mi casa. Después en el juicio todo fue una farsa. Me aplicaron riesgo de fuga, me negaron la fianza y me quitaron el pasaporte", recordó al diario The Sun.

Robert enfrentó a la justicia y fue condenado a cuatro años de cárcel, de los cuales alcanzo a pasar uno en la prisión de Botafuegos, en Algerciras, y a una multa de más de siete millones de euros.

El tribunal le ofreció dejarlo libre si es que se declaraba culpable, pero Robert se negó porque quería demostrar su inocencia, y no pudo hacerlo.

Desde que comenzó el proceso se le negó la libertad bajo fianza tres veces, a pesar de la presión que ejercieron algunos parlamentarios ingleses, y que Robert padece una insuficiencia hepática que lo llevó dos veces al hospital.

Al final el caso en contra del inglés era tan débil que el juez retiró los cargos, pero aún deberá pagar mil 500 euros de multa por arrendar una propiedad de manera informal.

"Todo lo que viví fue aterrador, no se lo doy a nadie, yo no soy un delincuente, nunca había tenido problemas con la justicia, lo único que hice fue arrendar una casa y pasé un año en la cárcel", agregó el pobre Robert.