Incendio en base militar rusa de misiles nucleares dejó al menos dos muertos

Debido a los múltiples accidentes ocurridos en el último tiempo en Rusia, que han implicado a instalaciones militares con armas nucleares, da la impresión que a cargo de su seguridad hay funcionarios parecidos a Homero Simpson, o a los ineptos operarios de Chernobyl.

Hoy, mientras un grupo de ingenieros civiles realizaba reparaciones en la base naval de Severodvinsk, en Arkhangelsk, explosionó el motor de un misil nuclear por causas que aún no se han determinado.

La detonación causó la muerte inmediata de dos personas, y otras seis resultaron heridas de diversa consideración. Las víctimas de la explosión fueron especialistas civiles, mientras que el personal militar y civil se encuentran entre los heridos.

"Como resultado del incidente, seis empleados del Ministerios de Defensa y un técnico resultaron heridos. Dos especialistas murieron por sus heridas", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Luego el número de heridos fue subido a 15, según la agencia Sputnik.

Un comunicado del gobierno informó que "la explosión ocurrió durante unos ensayos de un motor a reacción de combustible líquido", y el lugar afectado es un centro de pruebas de proyectiles balísticos nucleares usados por la flota de submarinos rusa.

Lo más preocupantes es que en la ciudad de Severodvinsk se registró un breve aumento en los niveles de radiación, pero el gobierno se apuró en llamar a la calma e informó que en un par de horas los indices volvieron a la normalidad.

El incidente se produjo después de una serie de explosiones a principios de semana en un depósito militar siberiano que dejó un muerto y trece heridos, y provocó la evacuación de 15 mil personas. Además la armada rusa ha sufrido numerosos accidentes a lo largo del año: en julio catorce marineros murieron en un incendio en un submarino de propulsión nuclear en el mar de Barents.

The aftermath of the Achinsk ammunition depot explosion in the village of Kamenka, located a few hundred metres from the ammunition depot. Residents are again being evacuated over fears of more explosions from the ammunition depot#Russia pic.twitter.com/oihXdNhUkK

— CNW (@ConflictsW) August 8, 2019