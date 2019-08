Más de 6 millones de productos fueron incautados por el Servicio Nacional de Aduanas por ser "falsificados"

Durante la mañana de hoy, el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, junto al Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, dieron a conocer el balance del primer semestre 2019 con respecto a los productos incautados por ser falsificados. Como resultado, tras el análisis detectaron que este año se logró incautar 6,5 millones de productos, entre los cuales se encontraban ropa, zapatillas y aparatos tecnológicos. Todos estos, infringían la ley de propiedad intelectual.

Además, entre los artículos falsos que fueron detectados se encontraban 6,3 millones de cajetillas de cigarros pertenecientes a contrabando, las cuales fueron retiradas de circulación y su evasión de impuestos equivalía a 25 millones de dólares. Estas serían un 46,61% más que las incautadas en 2018. También, fueron decomisados 3,8 millones de productos entre medicamentos de uso humano, cosméticos, dispositivos médicos, juguetes y alimentos, ya que estos no cumplían las normativas de salud.

En este contexto, el Subsecretario de Hacienda, resaltó que “estamos lanzando una campaña nacional que dice relación con los que va a suceder durante los próximos días. Está dirigida a los padres y apoderados: se llama "Ándate a la segura, comercio responsable". Estamos advirtiendo a la población para que compren en el comercio establecido. Poner en riesgo la salud de los niños o el medio ambiente son cosas especialmente serias y respecto a las cuales después nos podemos lamentar. El hecho de que cada uno de los productos tenga la adecuada rotulación en español, que sean adquiridos en el comercio establecido y que se exijan las boletas correspondiente es algo que nos da garantías a todos”.

Ante el excesivo número de objetos falsificados, desde Aduanas declararon que “estamos permanentemente mejorando todos los sistemas de fiscalización y control. Acá hay planes que son adecuadamente estudiados y diseñados para alcanzar resultados exitosos. Por eso estamos constantemente permanentemente innovando y profundizando todos los antecedentes relacionados con las operaciones de comercio exterior”, declaró el Director.

Marcas más falsificadas

Tras el balance también se detectó que las marcas de juguetes que se han encontrado con mayor número de falsificaciones son:

*Disney

*Lego

*Pokemon

*Marvel characters inc

*Paw Patrol

*Nintendo

*Samsung

*Mario Bros

*Cars

*Adidas

*L.O.L Surprise

*Coca Cola

*As Seen on TV

*Dragon Ball Z

Ante esto, la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, comentó que “hay una gran cantidad de juguetes que son falsos, falsificaciones muy perfectas, pero que realmente no se sabe los contenidos que tienen en su fabricación, pueden tener alto contenido de plomo. Hemos visto en los últimos análisis con gran contenido de Boro, que superaba el 300% y eso significa que las personas cuando adquieren estos productos para sus hijos, que los van a manipular los más pequeños, que se los van a poner en la boca, que los van a romper muchas veces, tienen que verificar que estos productos tengan el etiquetado adecuado, la procedencia y además, que sean productos verdaderos y no falsos”.