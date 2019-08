¿Acuerdo desechado?: Presidente Piñera no descarta ir al Tribunal Constitucional si proyecto de jornada laboral de 40 horas avanza en el Congreso

Si este miércoles el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg no descartaba poder tomar elemento de ambas iniciativas para llegar a un acuerdo respecto a la jornada laboral, este jueves el propio Presidente Piñera enterró cualquier posibilidad que eso suceda.

En entrevista con Emol, el Mandatario volvió a critica la iniciativa de la diputada Camila Vallejo, que plantea recortas las horas de trabajo de 45 a 40 horas semanales, calificándolo como inconstitucional, "porque significa gasto público y un parlamentario no puede generar gasto público porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios”.

Piñera subrayó que todas las autoridades que asumen cargos públicos juran respetar la Constitución, por lo que dijo esperar que "el Congreso no apruebe proyectos que son inconstitucionales porque estarían faltando a su compromiso”.

En ese sentido, no descartó llegar hasta el Tribunal Constitucional para evitar que el proyecto vea la luz. “Cuando el Congreso no cumple con la Constitución, hay un instrumento que es recurrir al Tribunal Constitucional para que las leyes estén de acuerdo y no estén en contra de nuestra Constitución”, dijo.

Coincidencia

Sin embargo, Piñera igualmente coincidió de alguna manera con Monckeberg, al señalar que la iniciativa de Vallejo y la del Gobierno apuntan a lo mismo. "Aquí la discusión no es si rebajamos o no rebajamos la jornada. La vamos a rebajar de todas maneras, por supuesto, porque lo está planteando la oposición y lo estamos planteando nosotros".

Pese a ello, mantuvo su postura respecto de la "rigidez" que mantie en el proyecto de las 4o horas. "Si bajamos la jornada sin flexibilidad significa que el Estado le está diciendo dónde, cómo y cuándo trabajar", mientras que insistió en que su propuesta busca "dar libertad para acomodar mejor la jornada".