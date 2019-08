El medidor de fertilidad más preciso del mundo fue desarrollado por chilenos y neozelandeses

La salud femenina se ha visto muy beneficiada por los avances de la tecnología en los últimos años. La práctica cosita menstrual para evitar el uso de las toallas higiénicas, aplicaciones que hacen seguimiento al ciclo y métodos anticonceptivos subcutáneos son solo algunos ejemplos.

A ellos, se le sumará en corto tiempo un dispositivo que te permitirá saber con un 99,9% de exactitud qué día eres fértil y además te informará sobre tus niveles hormonales. ¿Lo mejor? El desarrollo de este dispositivo fue posible gracias a la inversión de capitales chilenos y del trabajo de un equipo de investigadores donde también hay compatriotas.

Una larga historia

El equipo detrás del invento. / Gentileza

Para lograr esa elevada cifra de efectividad se necesitó de décadas de investigación. Pilar Vigil, médico gineco-obstetra, doctora en Ciencias Biológicas, directora del Institute of Reproductive Medicine Research y profesora de la Escuela de Medicina UC, relató a Publimetro que se sumó al equipo de investigación en la década de los 70's.

"Pero la investigación ya había comenzado hace años", puntualizó. El equipo compuesto por investigadores neozelandeses y norteamericanos expertos en hormonas femeninas, encabezados por el científico Leonard Blackwell, llevan años publicando estudios sobre fertilidad femenina. Y es este trabajo de décadas el que los llevó a desarrollar un dispositivo tecnológico que otorgue esta información.

La tecnología actual lo hizo posible

"Aunque tuviésemos la investigación, la tecnología no nos había permitido llevar esto a un dispositivo hasta ahora. Los avances de esta época lo han hecho posible y, siendo una chilena parte de este gran equipo, me llena de orgullo contar que esto fue posible gracias a inversiones de capital chileno", relata la doctora Vigil.

La doctora Pilar Vigil. / Gentileza

Ya con los capitales en mano, el equipo debía encontrar a las personas idóneas para el desarrollo de tan interesante aparato.

El aparato en detalle

El doctor Yu Ge es quien está detrás del apartado tecnológico del proyecto. El PhD en química de la Universidad de California, explicó a Publimetro la función del superparamagnetismo que es clave en el dispositivo.

"Este es un dispositivo que es entre 1 millón y 2 millones de veces más preciso que una resonancia magnética. En la tecnología de resonancia magnética hacemos detección en las moléculas de agua, por lo que se mide el magnetismo de una pequeña molécula de agua", señala.

"Pero las moléculas de agua en sí no son magnéticas. Con este dispositivo vamos más allá, porque medimos lo que llamamos partículas Superparamagnéticas, que son mucho más poderosas que las moléculas de agua", continúa.

Según explicó el desarrollador, el dispositivo "dará lecturas de las excreciones hormonales en orina de E1G y PdG, lo que señalará la ventana de fertilidad: cuando se abre, cuando se cierra, y también tiene la capacidad de confirmar que la ovulación ha ocurrido y su calidad relacionada con la potencial etapa de fertilidad, con mucha más precisión que todos los demás dispositivos o equipos que hay actualmente en el mercado".

El impacto del dispositivo

El doctor Yu Ge junto al prototipo del dispositivo. / Gentileza

El doctor Ge señala que la idea siempre fue crear una máquina portátil, confiable y barata. "La idea es que cualquier mujer la pueda usar en su casa", añade la doctora Vigil. Es que Femcheck, como lo han bautizado, funcionará de manera similar a las máquinas que miden la glicemia, pero con orina en vez de sangre. Se espera que su costo no supere los 300 dólares.

A fines de este año se espera que se realicen pruebas en Chile. Y si bien, aún no se sabe con exactitud, podría estar disponible en el comercio en dos años más.

¿Qué ayudaría a prevenir?

“Sin duda la medicina avanza hacia poder obtener mayor información de la forma menos invasiva posible. Eso ya lo vemos en nuestra especialidad en relación al desarrollo embrionario, evaluación endometrial y otros factores similares", sostiene el doctor Carlos Troncoso, director de la clínica especializada en fertilidad, IVI Santiago.

Con la información que podría otorgar el dispositivo el doctor señala que se podría "identificar a aquellas pacientes que pudiesen estar desarrollando cuadros como por ejemplo: una falla ovárica prematura, permitiendo así que ella acceda ya sea técnicas de preservación de fertilidad como la vitrificación de óvulos o incluso a decidir no postergar el quedar embarazada”.

Tecnología segura y a la medida

¿Software del dispositivo? ¿Aplicaciones? Yu Ge nos señala que FemCheck " ya que tenemos aplicaciones ya escritas. Por lo tanto, podemos cargarlo en cualquier teléfono celular o dispositivo móvil. Internamente no tenemos ningún desafío en términos de aplicaciones. El único desafío eventualmente serían los obstáculos regulatorios".

Dado a que el dispositivo se podrá conectar a Internet. ¿Qué pasa con la seguridad? "Buena pregunta", señala el doctor, añadiendo que "ese es el asunto regulatorio al que me refería".

"Los gobiernos van a exigir que se haga. Pero los programas de seguridad ya existen, realmente no tenemos que inventar nada. Esto no va a ser una preocupación, ya hay protocolos, y los programadores pueden adaptarlos a la aplicabilidad. Esto no va a ser un obstáculo que nos impida hacer nada".