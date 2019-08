Londres a oscuras: corte de luz afecta a varias zonas del Reino Unido y genera caos vial

Londres ha quedado a oscuras luego de que un gran apagón afectara durante la tarde de este viernes al Reino Unido.

Además de la capital, gran parte de Gales y grandes zonas de Inglaterra están sin servicio eléctrico, según medios locales.

"Somos conscientes de un corte de energía que afecta a una gran área de Londres y el sudeste. Creemos que esto se debe a una falla en la red de National Grid, que está afectando a nuestros clientes", explicaron desde UK Power Networks cerca de las 17:00 hora local.

Una hora más tarde informaron que el corte se debía a "un problema en la red de transmisión nacional que ha afectado a nuestros clientes. Creemos que todos los suministros han sido restaurados".

Update on the #powercut affecting parts of #London & #SouthEast. This is due to an issue on the national transmission network which has impacted our customers. we believe all supplies have been restored.

— UK Power Networks (@UKPowerNetworks) August 9, 2019