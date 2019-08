Presunto culpable de ataques explosivos: Individualistas Tendiendo a lo Salvaje desmienten que sea parte del grupo y autor de los atentados

A poco de que Camilo Eduardo Gajardo Escalona, hombre de 28 años sindicado como el autor de 6 ataques con paquetes bomba, ingrese a su control de detención, un antecedente no menor acaba de aparecer.

El grupo Ecoterrorista Individualistas Tendiendo a Lo Salvaje, acaba de publicar en su sitio un comunicado donde desmienten que Gajardo sea parte del grupo, a la vez que dicen que los seis atentados que se le imputan fueron de autoría de ellos.

"Seguimos aquí, observando y riendo desde las sombras mientras las policías se festinan con su supuesto detenido miembro de ITS. Sepan que están como siempre equivocados y en su incompetencia vuelven a quedar en ridículo como lo han hecho todos estos años", parte diciendo el escrito.

En esa línea, el ITS señala que "ya estamos acostumbrados a las invenciones de los pacos y en este lado de las cordillera no son noticia, ¿recuerdan la burla que fue el Caso Bombas en su momento?".

"No sabemos quien es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS, por lo tanto nada ha tenido que ver con los bombazos a Laderretche, a Louis de Grangue y los otros cuatro que le adjudican, esos son solo NUESTROS, y quienes hoy se regocijan de la captura de un peligroso terrorista deberán acabar aceptando que probablemente no hayan atrapado más que a un vándalo", continúa el texto.

De hecho, en el comunicado, el propio ITS cuestiona la tesis del "lobo solitario" que levantó el Ministerio Público. "De todo lo que están diciendo, lo más chistoso es eso del “lobo solitario”, que no se lo cree ni el señor Chadwick, ni el fiscal ni nadie con un poco de sentido común. ¿Una sola persona estuvo fabricando y enviando explosivos, hiriendo a personas de influencia y sin ayuda de nadie? JA! Ya quisiéramos tener un cabro así dentro de la Horda", agregan.

Junto con eso, el grupo amenazó con que otro ataque bomba llegaría pronto en el país. "La mentira tiene patas cortas, y deberán tragarse todas sus palabras cuando volvamos a desatar el caos, más temprano que tarde en estas tierras del sur".