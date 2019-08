Capitana de equipo de robótica: comenzó a los 12 años y ha ido a tres mundiales

Girls in Tech es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo identificar, conectar y dar visibilidad a creadoras de tecnología en Chile, convirtiéndolas en fuentes de inspiración y conocimiento específico para otras mujeres. Y han apoyado a muchas niñas a través de su programa "Ingeniosas".

Una de ellas es Macarena Abarca. Hoy tiene 17 años, la organización la conoce desde los 14, pero su relación con la tecnología viene desde mucho antes. Macarena nos cuenta que siempre le gustó la tecnología. Su papá es ingeniero y no tiene hijos hombres. "

Gentileza

"Tal vez eso tiene algo que ver", señaló. Cuando ella tenía 12 años, e impulsada por esta curiosidad siempre presente, Macarena tenía muchas ganas de ser parte del equipo de robótica de su colegio, pero señala que el profesor a cargo no la dejó ser parte.

¿Discriminación de género?

"Sin siquiera hacerme una prueba o algo, me dijo que no, porque no creía que tuviese conocimientos sobre robótica", dijo a Publimetro. Macarena cree que hubo prejuicio en la desici{on del académico. "La verdad nunca supe con claridad si es que fue porque no sabía o por otra razón, ya que a un amigo el profesor lo invitó al equipo, y él no tenía conocimientos sobre el tema", agregó. En el equipo habían puros hombres.

Gentileza

Pero luego, Macarena conoció un espacio donde impulsaban que más mujeres sintieran interés por estos temas.

"Dentro de ese tiempo conocí en una charla a la fundación Girls in Tech, donde mostraron muchos ejemplos de mujeres chilenas y del mundo que habían logrado generar un impacto en la tecnología. Les conté lo que me estaba pasando y les pedí ser voluntaria de la fundación para poder aprender más sobre tecnología, ya que me llamaba mucho la atención", señaló.

Más mujeres en la tecnología

Y ahí comenzó un largo camino, que comenzó a dar frutos en los últimos años. Desde 2017 Macarena es parte del "Team Chile" en las olimpiadas de robótica FIRST, donde además es capitana. Además, "me dedico durante todo el año (oficialmente desde el 2018) a ser parte del grupo organizador de éste", agregó.

Paralelamente Macarena fundó con un grupo otro equipo de robótica llamado "Los Chilis". "Aquí también

fui capitana y ahora me encargo especialmente de las actividades de 'outreach' y difusión de STEM que realizamos durante el año. Aparte de ser también parte del equipo de mecánica y drive team", añadió.

"En Ingeniosas hay una serie de estudios y metodologías que nosotros hemos revisado donde se indica que disciplinas concretas como la robótica ayuda a que las niñas perciban las aplicaciones del diario vivir que puede tener la tecnología. También les ayuda a entender que la tecnología no se hace en solitario, eso es un mito, se hacen en grupo, en equipo", señaló Maitetxu Larraechea, directora ejecutiva de “Ingeniosas: Ciencia y Tecnología para Todas”.

"Macarena Abarca es una espectacular muestra de hasta donde puede llegar el talento femenino. Es una joven chilena generosa con lo que sabe, dispuesta a enseñar, dispuesta a ser voluntaria para llevar este conocimiento de robótica a distintos rincones del país y lograr que más mujeres se interesen por estas áreas", destacó.

¿Y qué pasó en el colegio?

Macarena dice que no hubo un gran cambio en su colegio, más allá de compartir sus logros, ya que c ha llegado tres veces al mundial FIRST Robotics Competition. Con Los Chilis, en 2018 y 2019, y con el equipo Corazón de chileno en 2017.

Además de demostrar sus capacidades, si hay un cambio que se logró en su colegio: otro profesor tomó un segundo taller de robótica que es mixto y Macarena participa en él. ¿El apoyo de su familia? Total. Muchas veces no hay capital para costear los viajes.

"Mi familia me ha apoyado vendiendo cosas o haciendo actividades para juntar la plata para que yo pueda ir. Tanto mis papás como mi hermana", señaló Macarena. Ella quiere que ojalá más niñas sepan que se puede participar en estos temas y ser las mejores. "Ojalá ninguna niña sufra de discriminación, por que no hay temas de niños o de niñas, todos podemos hacer de todo", concluyó.