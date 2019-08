Alto comisionado ONU para los Refugiados visitará Chile para atender emergencia de los venezolanos

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, visitará Chile y Brasil durante cinco días para observar de primera mano la respuesta humanitaria hacia las personas refugiadas y migrantes venezolanas.

"Rumbo a Chile y Brasil, naciones que han hospedado a miles de venezolanos, parte de quienes se han visto forzados a desplazarse en la región latinoamericana", expresó el alto comisionado través de su cuenta Twitter y agregó: "Se necesita más apoyo internacional para los países que se han visto afectados por esta crisis".

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) destacó que esta es la primera visita de un alto comisionado a Chile, y la tercera visita oficial de Grandi a la región, quien llegará a nuestro país mañana martes 13 y permanecerá hasta el miércoles 14.

Grandi nació en Milan en 1957 y tiene una vinculación de más de 30 años con el mundo del trabajo humanitario. Entre 2010 y 2014, ejerció el cargo de Alto comisionado para los refugiados palestinos para las Naciones Unidas. También se desempeñó como representante especial del Secretario General de la ONU en Afganistán, además de trabajar con organizaciones no gubernamentales en África, Asia, y el Medio Oriente desde el cuartel general de Génova.

El ilustre visitante cuenta con un doctorado en historia moderna de la Universidad de Milán, es diplomado en filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma y es doctor honoris causa de la Universidad de Coventry.

En Santiago se reunirá con las autoridades nacionales y la sociedad civil para evaluar las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y migrantes venezolanas y explorar formas de encontrar soluciones para los más necesitados. También se reunirá con venezolanos que han buscado seguridad en Chile.

Grandi visitará Brasil del 15 al 18 de agosto. Su agenda incluye conversaciones con autoridades en Brasilia y un viaje a Boa Vista y Pacaraima. Se reunirá con personas venezolanas que han llegado recientemente a Brasil para conocer los riesgos que enfrentaron durante su viaje.

También tendrá la oportunidad de revisar las acciones instrumentadas para la ayuda de emergencia, incluyendo albergue, alimentos y asistencia legal para las personas venezolanas, así como proyectos que promueven su integración local.

En ambos países, Grandi también se reunirá con organizaciones socias y donantes clave. Hasta la fecha, solo se ha recaudado el 24 por ciento de los 738 millones de dólares necesarios para proveer asistencia a la población venezolana y comunidades de acogida. Por ello, el Alto Comisionado buscará más apoyo de la comunidad internacional para los países y comunidades que acogen a ciudadanos venezolanos.

Heading to Chile and Brazil, both hosting hundreds of thousands of Venezuelans – part of the largest ever forced displacement situation in Latin America. More international support is needed for countries in the region affected by this crisis! pic.twitter.com/210ZSREZG2

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) August 12, 2019