"Fue un elemento muy contundente": proyectil impactó en la oficina de la Democracia Cristiana en el Congreso

“Llevo más de 11 años trabajando acá y primera vez que ocurre algo así, que se rompe una ventana en el lugar de trabajo (…) Claramente estoy conmovido”. Así es como relató Mauro Burgos, jefe de prensa de los parlamentarios de la Democracia Cristiana y única persona que estaba junto a la ventana cuando un proyectil golpeó en el Congreso la tarde de este martes.

El golpe, con un artefacto que hasta ahora se desconoce, llegó directo a la ventana de la oficina de la Democracia Cristiana a eso de las 14.30 horas de esta tarde.

Según declaraciones que entregó a Radio Biobío, Burgos sintió un ruido en las inmediaciones del lugar, siendo que no había ninguna manifestación en el lugar. Tras eso, un fuerte golpe y pequeños trozos de la ventanilla que cayeron al suelo.

La oficina donde llegó el proyectil. / Agencia UNO

El senador Jorge Pizarro confirmó que el proyectil se habría ejecutado desde las afueras del recinto, por la calle Pedro Montt.

“Está establecido que fue un elemento muy contundente“, comentó el senador Pizarro, que calificó el hecho como grave.

Por suerte, la agresión no reportó lesionados, ya que la ventanilla no estalló con el impacto. La situación generó de inmediato un operativo de seguridad en el Parlamento, aunque aún no se establece quien o quienes lanzaron el proyectil, ni la intención que pudieron haber tenido.