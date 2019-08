Trezidavomartiofobia: ¿Por qué tiene tan mala fama el martes 13?

Hasta ahora nada ha salido mal este día, pero aunque no creo en este tipo de cosas, igual me pone nerviosa que hoy sea martes 13. Es que la creencia popular dice que la fecha es de mal augurio y muchas cosas podrían salir mal.

Por suerte este es el único martes 13 que viviremos durante el 2019, pero igual debemos preguntarnos, porque la gente asocia este número a problemas.

La idea está asociada a una mezcla de creencias religiosas, mitológicas, leyendas históricas y un poquito de cine.

Son varios los países que creen que en esta fecha las personas no deben "casarse, ni embarcarse, ni de la casa apartarse" como dicta el antiguo refrán que aporta a la superstición.

Es en España, Grecia, Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador, entre otros, donde el martes 13 es considerado de mal augurio.

Sin embargo la fecha cambia para otros países. En las culturas anglosajonas la mala suerte se multiplica los viernes 13, mientras que en Italia es cada vez que un 17 coincide con un día viernes.

Ya, pero de dónde nace la tradición

Todo tiene que ver con el dios romano de la guerra, Marte, y que este día esté regido por el planeta rojo, asociado a la destrucción por los antiguos. A ello se suma que el 13 no es un buen número para el catolicismo porque ese era el número de los asistentes a la última cena, donde se dice participaron los doce apóstoles y Judas, quien traicionó a Jesús, que fue el número 13.

En la misma línea, si se busca en la Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis es donde se habla de "la bestia de siete cabezas".

Pero en otras creencias también el 13 tiene connotaciones negativas. El Kabbalah menciona a 13 espíritus malignos y según los nórdicos el dios del mal, Loki, fue el decimotercero invitado a una cena de dioses.

Cabe mencionar también que en el tarot, el 13 lo lleva la carta de la muerte.

Pese a todas las creencias no existe sustento científico para pensar que un número y un día en particular nos traigan mala suerte. Así que cuídese o no, porque depende de usted la manera como enfrente este día.