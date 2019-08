Proyectil de bala impacta oficina de senadores DC en el Congreso en Valparaíso

Un proyectil de origen desconocido impactó en una de las ventanas de la oficina del comité de senadores de la Democracia Cristiana (DC) ubicada al interior del edificio del Congreso en Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 14:25 horas de esta tarde, en momentos en que la oficina estaba sin personas en su interior.

Ante el hecho, el senador Jorge Pizarro afirmó que "es evidente que alguien disparó un balín o fue un ondazo o un postón, eso lo tendrán que determinar los expertos".

ATON

"Está establecido claramente que fue un elemento muy contundente que podría haber generado un problema serio si es que en ese momento hubiera estado alguien en el comité, pero fue justo a la hora de almuerzo. Yo espero que no sea nada concertado pero es evidente que es un elemento muy contundente", añadió el parlamentario.

En tanto, su par Ximena rincón aseguró que "no tenemos más antecedentes. No hay ninguna amenaza ni nada que haya llegado al comité. No hemos pedido ninguna medida especial, pero el Congreso ya ha tomado algunas".

Debido a la situación, personal de Carabineros llegó hasta la oficina atacada, donde se están realizando las primeras diligencias para determinar qué fue lo que ocurrió.