Israel le prohíbe la entrada a dos parlamentarias musulmanas de EE.UU

Las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib fueron vetadas de participar a la visita que tenían agendada a Israel y Palestina para este fin de semana. Esta medida fue transmitida por un comunicado en el que el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu comenzó diciendo: "Como una democracia libre y vibrante, Israel está abierta a los críticos y a la crítica". Pero agrega que con una excepción, que Israel no acepta a quienes amenazan con dañarlo. Omar y Tlaib, a criterio de Netanyahu complen con esa condición por su apoyo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta respuesta llegó dos horas después de que Donald Trump tuiteara: "Mostraría gran debilidad si Israel permitiera visitar a Rep. Omar y Rep. Tlaib. Ellas odian a Israel y a las personas judías, y no hay nada que puedan decir o hacer para que cambien de idea" y agregó "ellas son una desgracia".

Ambas congresistas son las primeras mujeres musulmanas de la Casa de Representantes de EE.UU y Tlaib es inmigrante de Cisjordania, una zona Palestina ocupada por Israel. Han sido blanco de varias críticas del mandatario estadounidense y esta vez traspasó las barreras de Twitter.

Omar y Tlaib son parte del denominado "El escuadrón" (The Squad) junto con Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley, a las que Trump ya había dirigido unos tuits no muy amigables donde les decía que: "¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente deteriorados e infectados de crimen de donde vienen?".