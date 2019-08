La respuesta está en nuestras manos: Europa podría dar energía verde a todo el planeta para mantenerse hasta 2050

Mientras Donald Trump asegura que la energía eólica provoca cáncer, científicos británicos descubrieron que puede ser la respuesta para dar energía a todo el planeta por 30 años y sin dañarlo.

Una investigación de la Universidad de Sussex y la Universidad de Aarhus, demostró que Europa tiene el espacio y las características necesarias para instalar 11 millones de turbinas eólicas, que satisfagan la demanda de la humanidad, por lo menos hasta 2050.

Para esto serían necesarios 4,9 millones de kilómetros cuadrados de tierra, los que representan un 46% del territorio europeo, explicaron en un artículo publicado por la revista científica Energy Policy.

Pero no cualquier territorio, para dar con los lugares adecuados, que no tuvieran construcciones, no fueran prohibidos y contaran con los vientos adecuados, los científicos estudiaron datos del análisis espacial de los atlas eólicos basados ​​en el Sistema de Información Geográfica (SIG).

Las zonas con mayor potencial para poder llevar a cabo esta idea son Turquía, Rusia y Noruega, sin embargo, cabe destacar que grandes partes de Europa occidental también se consideraron aptas para este proceso.

Universidad de Sussex

“Obviamente, no estamos diciendo que debamos instalar turbinas en todos los sitios identificados, pero el estudio muestra el enorme potencial de energía eólica en toda Europa que debe aprovecharse si queremos evitar una catástrofe climática”, explica Benjamin Sovacool, profesor de Política Energética de la Universidad de Sussex coautor del estudio, en el sitio de la casa de estudios.

De la misma manera agrega que “el estudio no es un plan para el desarrollo, sino una guía para los formuladores de políticas que indica el potencial de cuánto más se puede hacer y dónde existen las mejores oportunidades”.

Con esto Europa estaría produciendo 497 exajulios de energía, más de cien veces la energía que hoy a través de este tipo de parques, lo que serviría por mucho para cubrir la demanda de 430 exajulios esperada para el año 2050.

Peter Enevoldsen, profesor asistente en el Centro de Tecnologías Energéticas de la Universidad de Aarhus, descarta de plano las críticas contra el suministro intermitente de la energía eólica.

“Incluso, sin tener en cuenta los desarrollos en la tecnología de turbinas eólicas en las próximas décadas, la energía eólica terrestre es la fuente madura más barata de energía renovable, y la utilización de las diferentes regiones eólicas en Europa es la clave para satisfacer la demanda de un 100% renovable y totalmente sistema de energía descarbonizada”.