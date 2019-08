Elon Musk quiere bombardear Marte ¿es viable la idea del dueño de Tesla?

El dueño de Space X y Tesla, Elon Musk, emitió un extraño mensaje a través de su cuenta de Twitter el viernes pasado que decía "bombardear Marte", acompañado de unas poleras con la frase. ¿Es un plan tan loco?

A pesar de lo raro que suene esto no es una idea nueva, en 2015 el magnate señaló en "The Late Show With Stephen Colbert" que a través de esta práctica se podría hacer habitable el planeta rojo.

El plan es lanzar bombas atómicas a los polos de Marte para derretir el hielo y así liberar CO2 a la atmósfera creando un efecto invernadero que aumente la presión del aire y la temperatura del planeta.

De acuerdo con un artículo de The Next Web, un grupo de científicos de la Nasa comprobó que no existe el suficiente dióxido de carbono como para alterar a Marte.

De hecho, si se realizara esta sólo lograría que el planeta rojo alcanzara sólo el 1,2% de la presión armosférica que posee la Tierra, lo que no alcanzaría para mantener agua líquida en la superficie.