Groenlandia: la búsqueda de Trump para reposicionar a EE.UU

El presidente Donald Trump le comentó a sus asesores una nueva intención que tuvo: comprar Groenlandia. A pesar de que fue una pregunta y no una oferta oficial a Dinamarca, las respuestas no tardaron en llegar y la respuesta de los daneses fue que la isla no está a la venta, aunque sí abierta a negocios.

Groenlandia es una isla con 56 millones de habitantes, con más de dos millones de km2 y es parte del Reino de Dinamarca, pero con autonomía e independencia desde 2008. Esto se puede ver reflejado en el hecho de que Dinamarca es parte de la Unión Europea, pero Groenlandia decidió no ser parte de la coalición.

Patricio Gajardo, cientista político y master en relaciones internacionales, explicó a Publimetro que el hecho de que el presidente Trump haya mostrado su interés en comprar la isla no es para nada al azar, es completamente estratégico. Groenlandia es un gran poder terrestre, con mucha población, que además está en un privilegiado lugar geopolítico.

Es en esto donde Gajardo ve como Estados Unidos plantea una forma de poderío. “Uno pensaría que un mundo pos Guerra Fría un tema como este sería secundario, pero lo que estamos viendo es un realineamiento o más bien, la generación de una nueva guerra fría con tres estados, particularmente con China”, agrega.

La isla de Dinamarca está ubicada al norte del globo terráqueo entre Canadá y Europa. En ella está la base militar estadounidense, Base Aérea Thule, donde EE.UU tiene amplios derechos militares.

¿Segunda guerra fría?

La primera vez que un presidente de Estados Unidos quiso comprar Groenlandia fue en 1947. Y fue justamente en los inicios de la Guerra Fría. Harry Truman ofreció 100 millones de dólares (actualmente serían alrededor de 1.300 millones) por el territorio, pero al igual que ahora fue rechazado. ¿Será casualidad o es un indicio?

Según Patricio Gajardo, actualmente no hay una polarización ideológica como la que sí hubo el siglo pasado, pero que la pugna por el poder si está cada vez más claro. Gajardo dice que “después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos tenía una clara hegemonía en los tres poderes: económico, militar y político. Hoy día en materia económica se está igualando China en el PIB mundial y probablemente en la siguiente década sea mayor que la de Estados Unidos”.

Pero a pesar de la idea que se puede tener, una guerra fría actual sería muy diferente a la que ya vivimos y Gajardo añade: “La guerra hoy es muy distinta, es por computadores, drones, tecnología”

Cambio climático

Groenlandia está sufriendo el derretimiento acelerado sus hielos. A principios de junio de este año se tomó una fotografía en donde se mostraba mar, donde normalmente hay hielo.

Reproducción Twitter @SteffenMalskaer

Esto es alarmante si se considera que Trump se salió del Acuerdo de París, un plan medioambiental para reducir el calentamiento global, la conservación de la ya precaria situación de la isla empeoraría, en el caso muy hipotético de que pudiera ser estadounidense.

Teniendo en cuenta lo anterior, es aún menos probable la transacción considerando la postura que tiene Dinamarca en relación a la detención del cambio climático.

Patricio Gajardo considera que “a pesar de que puede ser algo un poco estrafalario, pero es estratégico. Poco probable en el mundo actual, pero muy estratégico”.