Rebaja de condena permitió su extradición: Gobierno confirma que "Comandante Ramiro" cumplirá pena de 27 años

Los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Hernán Larraín y Teodoro Ribera, confirmaron que la extradición del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena cumplirá fue posible luego de que se acordara respetar un máximo de 30 años de condena en Chile, conforme al convenio de extradición entre ambos países.

El “Comandante Ramiro” debía cumplir una condena de 40 años en total, por el asesinato del senador Jaime Guzman y el secuestro del hijo de El Mercurio, Cristián Edwards.

Sin embargo, el ministro Larraín aclaró que "no fue una decisión del Gobierno rebajar la pena". El titular de la cartera explicó que "la pena máxima que se puede poner en el país que requiere, es la pena máxima que se establece en el país requerido"; en este caso, los 30 años que impone la justicia brasilera.

"Nosotros estábamos ante una disyuntiva. O extraditábamos a Hernández Norambuena con la condena que Brasil establece o ,sino, Norambuena pasaba a un régimen semicerrado", explicó el ministro para indicar que si no se consideraba esa opción, el ex frentista podía quedar con arresto nocturno y sujeto a otras medidas adoptadas por la justicia carioca. "Cumplir la condiciones del tratado, es hacer que no haya impunidad para Norambuena", agregó.

"Comandante Ramiro" llega a Chile tras ser extraditado desde Brasil y fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad El ex frentista enfrenta dos condenas en Chile por el crimen de Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards del Río.

Asimismo, precisó que al imputado le resta alrededor de 27 años por cumplir en suelo chileno, pues no es posible descontarle los años que cumplió en Brasil porque corresponde a otros delitos.

Además, Larraín, expuso que a más de 22 años de la fuga "inédita en la historia carcelaria chilena", “la extradición de Hernández Norambuena configura a la primera de las personas prófugas de la Justicia que es recapturada, extraditada y puesta nuevamente al cumplimiento de su condena”.

"No es posible que ocurran hechos de esta naturaleza. El quebrantamiento de condenas constituye una burla a la posibilidad de hacer justicia…A través de este acto hacemos justicia”.

Bolsonaro y extradición de "comandante Ramiro": "Brasil no da albergue a criminales o terroristas" El presidente brasileño recordó que "en 1991 (Hernández) Norambuena fue condenado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán".

Por su parte, el canciller Ribera explicó que desde el año 2002, cuando se tramitó la extradición de Hernández, se estaban realizando las gestiones para traerlo a Chile a que cumpliera la condena tras fugarse de la cárcel.

Ribera explicó que la Corte Suprema brasileña impuso en 2004 la condición de que las condenas no podían superar los 30 años. En paralelo, la Cancillería gestionó contactos a nivel diplomático para la entrega del requerido.

El canciller valoró que para estos efectos, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Ministerio de Justicia revisaron la legislación aplicable tanto en Chile como en Brasil y otros tratados internacionales sobre la materia, análisis que permitió tramitar la extradición del “Comandante Ramiro”.

“Es la mejor demostración de nuestro férreo compromiso en la lucha contra el terrorismo”, sostuvo Ribera ante la decisión.