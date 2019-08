Combos iban, combos venían: luego de que Piñera respaldó dichos de Cecilia Pérez, el PS confirmó acusación constitucional contra Cubillos

"No tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”. Nadie sabe si la ministra Cecilia Pérez sabía la repercusión política que esa polémica frase tendría en el panorama político, pero lo cierto es que la disputa ya tiene aires de batalla campal.

Luego de las profusas críticas desde el PS y otras colectividades de oposición a la ministra -como el Partido Radical, que derechamente pide la renuncia de Pérez-, el Presidente Sebastián Piñera salió esta mañana a defender las declaraciones de su vocera, llamando a transparentar la supuesta relación del partido con el narcotráfico.

"La ministra Cecilia Pérez ha hecho una pregunta muy simple y lo que corresponde más que amenazas es que exista una respuesta muy clara", señaló el Presidente.

Ese respaldo del Mandatario bastó para que todos los involucrados ahora se junten en la arena de combate. El PS respondió de inmediato, y confirmó, a través del jefe de bancada, Manuel Monsalve, que a más tardar el jueves presentarán la famosa acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos.

Acto seguido, la involucrada, Cecilia Pérez, entregó una pauta donde siguió adelante con su interpelación al PS. "No tengo por qué pedir disculpas", señaló enfática. "La acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico, acá hay un mal uso de la herramienta del poder legislativo. Quieren sacar del Gobierno a la ministra que se ha preocupado por los alumnos, apoderados y colegios de todo el país", indicó Pérez.

Sobre sus declaraciones, la vocera de Gobierno insistió en hacer un llamado a que el PS solucione o esclarezca su relación con el narcotráfico, y luego se dedique a discutir sobre los proyectos educacionales de Chile. "Esa es la mala política, es la que los chilenos castigaron", espetó la ministra.

La otra autoridad que se metió al conflicto es Cubillos, quien afirmó que "la ministra Cecilia Pérez no ha dicho nada distinto que no hayan dicho los propios dirigentes del PS (…) " (las palabras de Cecilia Pérez fueron) más suaves que lo que dijeron los propios dirigentes del Partido Socialista. Por lo tanto, aquí no sé qué sorpresa hay", indicó la líder del Mineduc.